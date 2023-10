Santiago Posteguillo recibió anoche, en el Ateneo Mercantil, el Premio de las Letras del Ateneo 2023 por su trayectoria literaria. No fue el único premiado. Inma Pellicer, por A las plataneras no les gusta el frío ganó el premio de Novela y 8.000 euros, mientras el de poesía lo recibió Teresa Guzman por Todos los días del fin del mundo. Miguel Ángel Muñoz con Esto es la vida se llevó el de relato. En ambos casos, galardonados por mil euros.

Posteguillo, autor de la exitosa Roma soy yo, valoró doblemente el premio porque, dijo: «¿A quién no le gusta ser reconocido en su propia tierra? Me considero afortunado porque en mi trayectoria he tenido varios reconocimientos en mi ciudad, de los cuales este es particularmente grato porque con el Ateneo he desarrollado una relación a base de impartir conferencias o acudir a eventos.

Admitió, que pasa por uno de los momentos más importantes de su carrera. «Estoy en un momento de madurez y, por ese motivo, es cuando me consideré con la energía y capacidad suficiente para acometer el relato de Julio César. Sabía que para mí, en la forma que me gusta relatar, iba a requerir diez o doce años de esfuerzo para una saga de novelas, seis en este caso», apuntó. El autor valenciano adelantó que su próximo desafío profesional será su desembarco en primavera en el mercado anglosajón, lo que augura será «complicado». «Voy a dar un salto muy importante. Roma soy yo se va a publicar en inglés. Todos los partidos hay que jugarlos y vamos a saltar al campo en Estados Unidos», bromeó. A su legión de seguidores,.

Para Posteguillo, confesó, el premio es «todo un estímulo» para seguir «de una forma responsable» redactando y narrando «estas novelas históricas que hago con la misma dedicación a documentación, que es igual de importante de cómo lo voy a contar para que resulte entretenido. Me sigo exigiendo que cada novela esté al máximo de lo que yo pueda hacer en cada momento. Se lo debo a los lectores».

Carmen de Rosa, presidenta de la institución, subrayó que uno de los objetivos de los premios literarios del Ateneo es el «visibilizar y poner en valor la creatividad y el esfuerzo de todos los aspirantes para hacerse un hueco en el mundo de las letras». De ahí que destacara la figura del premiado Santiago Posteguillo como uno de los mejores escritores de la literatura española. «Autores como tú son necesarios para las nuevas generaciones de escritores y escritoras y para los amantes de la lectura», ensalzó.