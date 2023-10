La revista Billboard ha vuelto a incluir a Berklee Valencia entre las mejores escuelas del negocio de la música. La lista de este año incluye 42 universidades, ordenadas alfabéticamente, que se eligieron mediante la valoración de criterios como la recomendación de expertos en la industria, información proporcionada por sus ex alumnos o instituciones relacionadas con la prestigiosa publicación, la información solicitada a cada escuela y casi una década de estudios sobre cada uno de sus programas.

Es la tercera vez que Berklee Valencia se incluye en esta lista, situándose entre las cinco mejores universidades fuera de Estados Unidos.

Alumnos de más de 20 países

El reconocimiento se centra en su programa “Master of Arts in Global Entertainment and Music Business”, de un año de duración, que este año ha atraído a alumnos de más de 20 países en un campus con profesorado de distintos orígenes y experiencias en la industria, proporcionando una visión global única de la industria musical y la comprensión de las nuevas tendencias en los mercados líderes y emergentes.

Dentro del programa, los estudiantes pueden elegir entre tres especialidades: emprendimiento y nuevos negocios; gestión en la industria discográfica; y organización de eventos, conciertos y festivales. Para el desarrollo de estas especializaciones, los estudiantes tienen la oportunidad de formar parte del sello discográfico del campus Disrupción Records; trabajar en una agenda anual de eventos entre los que se incluye la conferencia de música y tecnología INO CON; y participar en proyectos de consultoría para desarrollar soluciones creativas para artistas, empresas y startups como Sony Music Germany, Kobalt Music Group, FUGA, Chartmetric, Soundcharts, y Altafonte.

Sophia Chang

Billboard destacó la nueva clase de “tecnologías emergentes y nuevas fronteras creativas” del programa, que prepara a los estudiantes para comprender y capitalizar el cambio tecnológico, así como el gran número de profesionales de alto nivel de la industria que pasan por sus clases a lo largo del año. Entre los invitados figuran Sophia Chang, que ha trabajado con Paul Simon y Wu-Tang Clan, y la reputada empresaria y ejecutiva de relaciones públicas del mundo de la música y el espectáculo Yvette Noel-Schure, que este verano fue reconocida por Berklee Valencia con un doctorado honoris causa.

La revista también mencionó cómo el programa optimiza su ubicación para ofrecer a los alumnos la oportunidad de asistir a diversos eventos de la industria como el Future of Music Forum en Barcelona a principios de año, o el Great Escape en Brighton, una conferencia que presenta a 500 artistas emergentes de todo el mundo, en primavera.

Además del máster en Global Entertainment and Music Business, el campus de Berklee en Valencia ofrece programas en Composición para Cine, Televisión y Videojuegos, Músicas Actuales (con concentración en producción), y Producción Musical, Tecnología e Innovación.

También ofrece a estudiantes de grado la posibilidad de realizar estudios en el extranjero, así como un programa de verano destinado a músicos que quieran perfeccionar sus habilidades.