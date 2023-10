La noche de anoche

Para los que vivimos la apertura del Palau de la Música el 25 de abril de 1987, volver a la primera gran sala de Valencia, resucitó la vivencia de que aquello iba a revolucionar la vida musical valenciana de ese final de siglo.

Después de dos años de silencioso estancamiento y dos más por obras, la noche del 24 de octubre supuso, más que un borrón y cuenta nueva, la realidad tanto tiempo anhelada de poder contar con un continente necesario en la vida cultural de la ciudad. La SFV, que en sus 111 años de vida pasara por el Salón de Actos del Conservatorio, el Principal, el Apolo, Bancaja, el Almudín, finalmente, se instalaría definitivamente en el Palau de la Música.

Para festejar el concierto 2.500, y con una sala Iturbi rebosante, el Cuarteto Casals protagonizó un esplendido e inolvidable concierto, con el que se quiso conmemorar aquella tarde inaugural del 19 de febrero de 1912, cuando el Cuarteto Petri, de Dresde, interpretó obras de Haydn, Beethoven y Schubert.

Son los Casals un conjunto de musicalidad superlativa y instrumentistas cabales con mas de 25 años de trayectoria internacional que les ha valido reconocimiento, honores y premios, siéndoles otorgado en Francia, el Diapason D'OR en septiembre pasado por su grabación en 2022, de El arte de la Fuga, de J.S. Bach, para el sello Harmonía Mundi. De ahí que incluyeran ocho fragmentos de esa magistral colección, ultimo trabajo del genio de Leipzig quien desplegó toda suerte de posibilidades en sus fugas y contrapuntos elaborando una verdadera obra maestra.

Formado por los violinistas catalanes Arnau Tomás (1972) y Abel Tomás (1980), la violinista madrileña Vera Martínez-Mehner (1978) y el cellista norteamericano Jonathan Brown. (1974), dieron una extraordinaria lección como ensemble respetando la austeridad y la nervadura, creando una atmósfera polifónica que, de inmediato, atrapó a los más de 1500 asistentes.

Del cuaderno Op. 20 de los Cuartetos de Haydn, abordaron el nº 6, en Do mayor, obra escrita en plena madurez y en la que no faltó energía, decisión o brillantez, todo articulado y luminoso pero, sobre todo, disfrutado. Finalizaron con el 0p.59/3, en Do mayor de Beethoven, en el que dejaron patente que tocada de manera tan impecable, la música de cámara de torna monumental. Con el bis de un arreglo propio de la Danza del Molinero, de Falla, pusieron al público en pie. Una nueva etapa ha comenzado.