El Museo del Prado ha adquirido por 600.000 euros una tabla pintada por el artista renacentista italiano Paolo de San Leocadio -autor, entre otras obras, de los frescos de la Catedral de València- que estaba hasta ahora a la venta en la galería Bernat pero que pudo haber pertenecido al retablo mayor de la concatedral de Santa María de Castelló de la Plana.

Así lo desveló ayer la pinacoteca nacional, quien señala además que este óleo de 161 x 121,5 centímetros ha sido adquirido gracias a la participación de los American Friends of the Prado Museum, que han abonado la mitad de su coste. Será la cuarta tabla en la colección del Prado de este artista que llegó al Reino de València a finales del siglo XV de la mano de Rodrigo de Borja y aquí desarrolló gran parte de su carrera.

La cuarta en El Prado

La que ya es la cuarta obra de San Leocadio en El Prado es una Oración en el huerto donde Cristo aparece rezando, rodeado de apóstoles, en un paisaje cargado de elementos y figuras. Se trata de una tabla de mayores dimensiones de las otras tres del artista que conserva la pinacoteca madrileña y, tal como recogía ayer la revista especializada Ars Magacine, posee hasta tres planos de lectura.

«Según escribe José Gómez Frechina en Seven Centuries of Spanish Art, la obra se puede fechar, por motivos estilísticos, hacia 1490, momento en que San Leocadio firmó el contrato para pintar el retablo mayor de la Catedral de Santa María de Castellón. El conjunto no se ha conservado y apenas se tienen datos, pero el historiador no descarta que la pintura formara parte de la predela de aquel retablo», indica la publicación.

Paolo de San Leocadio hizo varias versiones de la Oración en el huerto, una de la colección Várez-Fisa depositada precisamente en el Prado en 2013, y otra que se conserva en el Museo de Bellas Artes de València.

Presupuesto participativo

Precisamente, la pinacoteca valenciana sigue a la espera de que la Generalitat formalice la compra de otra obra de Paolo de San Leocadio -un Cristo portacruz- cuya adquisición por un precio de 200.000 euros fue incluida en los presupuestos participativos de 2022 a propuesta de la Fundación de Amigos del Museo. Pese a ello, esta operación quedó en suspenso después de que la Junta de Valoración de Bienes del Patrimonio Cultural Valenciano manifestara dudas sobre la compra y demandase nuevos informes.

En diciembre de 2019 la tabla de este pintor italiano del Renacimiento que trabajó en València (suyos son los frescos de la Catedral) salió a subasta en la casa Ansorena. La obra partía de una estimación más baja, 10.000 euros, que rápidamente fue superada hasta rematarse por 90.000 euros. Con el 21% de la comisión de la sala y los impuestos, la venta ascendió a 108.900 euros, 166.100 euros menos de lo que menos de dos años después pagará la Generalitat.

Introductor del Renacimiento

San Leocadio llegó a València para pintar los frescos de la Catedral y acometió otros proyectos como el retablo mayor de la iglesia de Santa María de Castelló, varios retablos para Vila-real, y varios proyectos para María Enríquez, duquesa de Gandía y viuda de Joan de Borja. Las innovaciones del Quattrocento italiano introducidas por San Leocadio en el arte valenciano a finales del siglo XV y principios del XVI tuvieron un fuerte impacto en otros pintores, incluidos los Osona, Nicolás Falcó, Vicent Macip y los propios hijos del artista, Felipe Pablo y Miguel Joan de San Leocadio.

Además, San Leocadio introdujo en el arte valenciano el tema de Cristo llevando la cruz como sujeto individual e independiente; es decir, sin formar parte de un ciclo narrativo y tratado como un icono. Debido a su poderoso contenido emocional, las representaciones de medio cuerpo o tres cuartos de Cristo llevando la cruz habían adquirido un carácter icónico en el norte de Italia desde los primeros años del siglo XVI, con importantes ejemplos de Giovanni Bellini, Giorgione, Andrea Mantegna, Bartolomeo Montagna, Alvise Vivarini, Gian Francesco de Maineri, Andrea Solario o Francesco Raibolini.