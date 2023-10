Bombas Gens se queda sin exposiciones

Bombas Gens ha presentado esta mañana la que de momento es su última exposición sin despejar el futuro que le espera a este centro de arte privado fundado en 2017 en el barrio de Marxalenes de València. De hecho, la presencia ayer de la que ha sido hasta hace unos meses la directora artística del museo, Sandra Guimaraes, se debía a que es la co-comisaria de la retrospectiva dedicada al fotógrafo alemán Timm Rautert no a su vinculación con la entidad.

La propia Guimaraes se preocupó en remarcar esta circunstancia cuando se le preguntó sobre el futuro de la programación o de la colección de Bombas Gens. Más allá de los responsables de la muestra y de los empleados del centro, al acto de ayer no acudió ningún representante de la Fundació per Amor a l’Art (responsable de la institución) que pudiera despejar las dudas que desde finales del pasado año planean sobre el proyecto.

Sin novedades sobre la cesión

Lo cierto es que, a excepción de la muestra «Timm Rautert y las vidas de la fotografía», que podrá verse hasta abril de 2024, Bombas Gens no tiene ninguna otra exposición programada -o, al menos, anunciada- para lo que queda de temporada ni para el segundo semestre del próximo año.

Tampoco ha elegido -o, al menos, tampoco ha anunciado que ha elegido- a quién se hará cargo de la dirección artística del centro en sustitución de Guimaraes, quien ya está ejerciendo como directora.

Y tampoco se sabe qué pasará con la colección José Luis Soler Vila (antes Per Amor a l’Art) después de que en febrero se hiciese público que la Generalitat se iba a hacer cargo de la misma a través del IVAM. Consultada la actual de Conselleria de Cultura por este periódico, fuentes de la misma se limitaron a señalar que no hay novedades a este respecto.

Artista y fotógrafo

Así las cosas, y a falta de que se anuncien o no una programación para la próxima temporada, el fotógrafo alemán Timm Rautert se convierte en el gran protagonista del Centre d’Art Bombas Gens. La inaugurada ayer es una gran retrospectiva que se mueve entre el fotoperiodismo y el arte que abarca cinco décadas de su producción y muestra así los primeros trabajos experimentales de Rautert como alumno de Otto Steinert, pasando por algunas de sus series más emblemáticas, collages y trabajos recientes.

La exposición incluye obras pertenecientes a la Colección José Luis Soler Vila, entre otras. Esta selección ilustra la versatilidad temática y metodológica de la obra de Rautert, que también puede entenderse como reflejo y consolidación del canon fotográfico a lo largo de los años y la llegada del mismo al contexto museístico.

Rautert está considerado uno de los fotógrafos contemporáneos más destacados de Alemania. La exposición reúne más de 350 imágenes de un fotógrafo que con su obra ha querido «llamar la atención del espectador sobre las injusticias» e «incitar a reflexionar sobre el mal del mundo con la posibilidad de poder abolirlo o acabar con él», aunque acabe reconociendo que finalmente «no lo he conseguido»

«Desde joven me planteo preguntas que yo mismo no puedo contestar, a las que vosotros, los espectadores, tenéis que encontrar respuestas, porque nosotros, los artistas, no somos importantes», señaló Reutert durante la presentación en la que estuvo acompañado de los comisarios Thomas Seelig y Sandra Guimaraes.

Del Crazy Horse al fin del mundo

Dividida en tres salas, esta muestra se compone de retratos y autorretratos, collages, abstracciones, fotografías a televisiones en momentos históricos o reportajes fotográficos. En la primera sala se ubican diversas fotografías que fueron publicadas en la década de los 70 como parte de dos reportajes en las ciudades de Nueva York y Osaka y los negativos que Reutert reutiliza para ofrecer una «segunda mirada» de esas imágenes.

En la sala contigua la exposición regresa a los trabajos fotoperiodísticos del joven Rautert para 'Zeit Magazine' o como la serie Crazy Horsesobre el cabaret parisino y que son propiedad de la Colección José Luis Soler. La tercera sala la ocupa numerosos retratos y autorretratos, además de una serie de imágenes que plantean una «idea hipotética del fin del mundo».