Oigan, qué otoño de no parar. Esto de ser musiqueta en València se ha vuelto más esclavo que tener un bar en Málaga. Los fans del rock y el pop alternativo, o indie, o como se llame ahora aquello que escuchábamos en los ochenta y los noventa, no damos abasto. Los mismos de siempre en todas las salas y auditorios. Miradas cómplices de otra vez por aquí, susurros culpables de no tenemos casa, recriminaciones envidiosas de no fallas un palo. Tendrás que hacerles un monumento a tus padres o suegros, anteanoche te pusiste fino, mira a ver de no pisarnos hoy cuando te pongas a dar botes, cómo es que acabaste en urgencias.

Ojos cansados pero felices entre los que luego lo cuentan con la tecla o el micro. Huesos doloridos pero contentos para los que, no teniendo suficiente con lo que ocurre por aquí, se van a Madrid, Murcia, Barcelona o Bilbao a por más jarana. Brindo por vosotros, sospechosos habituales que sostenéis con vuestra pasión por las guitarras la música en vivo. Sé que tenéis las entradas desde hace semanas, pero por si hay algún indeciso, os cuento lo que se avecina y os ayudo con la agenda. Y el invierno, ya vendrá. El que quiera cachondeo tiene dos tazas el sábado que viene en 16 Toneladas con Doctor Explosión. A estas alturas no debería ni mentarlo, pero son una de las bandas más divertidas que ha parido madre, con ese salvajismo garaje, surf y yeyé que practican desde hace más de 30 años. Allí mismo, en el baluarte de Campanar, los amantes del soul y el funk ortodoxo tienen una cita ineludible con la banda australiana The Bamboos el 15 de noviembre. Magnífica ocasión para ver y escuchar un Hammond desde bien cerquita y deslizar elegantemente un poquito de suela. El domingo 18 llega el milagro por el que la parroquia powerpopera ha estado rezando desde ni se sabe. Big Star actúa en la sala Moon. Vale que sólo queda Jody Stephens de la formación original, pero es que lo acompañan Jon Auer de los Posies, Mike Mills de R.E.M., Pat Sansone de Wilco y Chris Stamey de los dB’s. Oigan, como si tocan la Macarena. Valdrá la pena escuchar de su manos y gargantas las fabulosas composiciones de una de las mejores y más influyentes bandas de la historia del pop. También les digo que allí habrá que estar como en misa, porque el evento es irrepetible y, con la pasta que cuesta la entrada, no me quiero perder ni un gorgorito. A esto se viene charrado de casa. Así que, al que abra la boca, le corto las patillas, le rapo el flequillo y a ver a los Wedding Present calvamente. Los de mi amadísimo David Gedge actúan en 16 Toneladas el miércoles 22 de noviembre. Están presentando algunos de los singles que sacaron en 2022 a razón de uno por mes, pero también hurgan de lo lindo en sus discos más clásicos, como George Best, Bizarro o Seamonsters. Y como toquen «Interstate 5» me verán llorar como un párvulo por razones que ya les contaré otro día, porque hoy me va faltando el papel y les quiero hablar de mi último gran descubrimiento: RVG. El Romy Vager Group es de Melbourne y toca en Loco Club el miércoles 29. Su último disco, Brain Worms, me tiene flipadísimo con su astuta, fresca y elocuente mezcla de indie rock y after-punk. No veo llegar el día del concierto. Vamos, que ya oigo los clarines floreados anunciando una faena perfecta. Para acabar, no quiero soslayar el enorme cariño y respeto que nuestra ciudad tiene por los Chameleons. Están celebrando los 40 años de su disco de debut, Script of the Bridge y, como agotaron todo el papel para su cita del 5 de diciembre, el 16 Toneladas tuvo que habilitarles otra para el lunes 4. Vuelan las entradas, la gente tiene ganas, están en muy buena forma y no será la primera vez que vayamos a trabajar un martes con resaca. Que ya nos conocemos, so crápulas.