La Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV), junto a la Conselleria de Cultura, presentan los nominados por los VI Premis Berlanga de l'Audiovisual Valenciano. Un total de 31 producciones han sido seleccionadas como finalistas y los ganadores se conocerán este sábado, 11 de noviembre, en el Palau de les Arts.

Las nominaciones

Las categorías a concurso de los Premis Berlanga 2023 son 25, con dos novedades en el palmarés: el premio a la mejor canción original y el premio joven al mejor largometraje que decidirán los votos de los socios y socias junior de la Academia.

Además, fuera de concurso, la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte otorgará también durante la gala el Premio de Honor del Audiovisual Valenciano, que ya se conoce y recae en Juan Andreu.

Las producciones con más nominaciones son ‘Kepler Sexto B’, dirigida por Alejandro Suárez y producida por Turanga Films, con 15 nominaciones; ‘Olvido’, dirigida por Inés Paris y producida por La Dalia Films, con 13 nominaciones, y ‘Unicorns’, dirigida por Alex Lora y producida por Jaibo Films, con 13 nominaciones.

25 categorías de premios a concurso

En la categoría a Mejor Largometraje de Ficción las películas nominadas son ‘Kepler Sexto B’ de Turanga Films; ‘Olvido’ de La Dalia Films y ‘Unicorns’ de Jaibo Films.

Asimismo, optan al premio al Mejor Largometraje Documental los títulos ‘Bull Run’ de Cosabona Films; ‘Persona (no) humana’ de Dacsa Produccions; ‘Domingo Domingo’ de Suica Films, y ‘Sóc filla de ma mare’ de Tarannà Films.

Por lo que respecta al mejor corto de ficción, optan al premio ‘13’, de Tarannà Films e Inaudita; ‘Hàbitat’, de Aire de cinema y Wicker Films, e ‘Intercanvi’, de Beniwood Producciones.

Los títulos nominados a mejor corto documental son: ‘Això també passarà’, de Kill the TV y Calibrando Producciones; ‘Max Aub mapa’, de Incomedia Producciones, Antonio Savinelli y Umbracle Cine, y ‘Una terapia de mierda’, de Cosabona Films, Los hermanos Polo Films, Wise Blue Studios Valencia e Inaudita.

Las nominaciones a mejor corto de animación son para ‘Becarias’, de Pangur Animation; ‘Estic bé, mamà’, de Incomedia Producciones y Plató de cinema; y ‘Todo está perdido’, de Inaudita, Mammut Films y Mansalva Films.

Las nominaciones a mejor serie de animación son para ‘Mibots Universe’, de Wise Blue Studios; ‘Sex Symbols’, de Admirable Films i TV On, y ‘Traç crític’, de TV On i Admirable Films.

La única nominación a mejor serie de ficción es para ‘Després de tu’, de Albena Produccions, mientras que los nominados a mejor serie de documental son ‘Crònica mèdica’, de Barret Cooperativa; ‘Informe’, de La República del Lápiz, y ‘Tresors amb història’, de Sunrise Pictures.

Categorías de dirección

Las nominaciones a Mejor Dirección son Alejandro Suárez por ‘Kepler Sexto B’; Alex Lora por ‘Unicorns’; Elena Escura por ‘Les vacances de Mara’, e Inés Paris por ‘Olvido’.

Al Mejor Guion optan Alejandro Suárez y Grete Lee-Man Suárez por ‘Kepler Sexto B’; Fermín Palacios Pina por ‘Olvido’, y María Mínguez, Marta Vivet, Pilar Palomero i Álex Lora por ‘Unicorns’.

José Manuel Jiménez, Víctor Suñer e Iván Martín por ‘Olvido’; Mariona Soler y Alex Lora por ‘Unicorns’; Perig Guinamant, Carmen García y Audrey Bourdiol por ‘Kepler Sexto B’, son los nominados al premio a Mejor Montaje y Posproducción.

Javier Alomar Garau por ‘Olvido’; Pablo Bürmann por ‘Kepler Sexto B’, y Thais Català por ‘Unicorns’, son los nominados en la categoría a Mejor Dirección de Fotografía e Iluminación.

Actores y actrices

En la categoría de Mejor Actor Protagonista optan al galardón Karra Elejalde por ‘Kepler Sexto B’; Morgan Blasco por ‘Olvido’ y Sergio Caballero por ‘Després de tu’.

Por su parte, la Mejor Actriz protagonista se decidirá entre Greta Fernández por ‘Unicorns’; Lorena López por ‘Les vacances de Mara’, y María Caballero por ‘Olvido.’

Asimismo, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto aspiran al premio Carla Pascual por ‘Després de tu’; Inma Sancho por ‘Unicorns’; Isabel Requena por ‘Unicorns’, mientras que los nominados a Mejor Actor de Reparto son Juli Mira por ‘Kepler Sexto B’; Pablo Molinero por ‘Kepler Sexto B’, y Pablo Molinero por ‘Unicorns’.

Otras nominaciones artísticas y técnicas

La Mejor Dirección Artística se elegirá entre Julia Yolanda por ‘Unicorns’; Maje Tarazona por ‘Kepler Sexto B’ y Rafael Jannone por ‘Olvido’; y Cristian Guijarro por ‘Kepler Sexto B’; Maica Sanz por ‘Unicorns’, y Mamen Tortosa por ‘Olvido’, son los nominados a la Mejor Dirección de Producción.

En la categoría de Mejor Vestuario las nominadas son: Cristina Martín por ‘Quan no acaba la nit’; Inés Liverato por ‘Olvido’, y Raquel Porter por ‘Kepler Sexto B’. Asimismo, al premio a Mejor Maquillaje y Peluquería están nominados Amparo Sánchez y Ane Martínez por ‘Kepler Sexto B’; Esther Guillem, Piluca Guillem, David Ambit y Alba Bautista por ‘Olvido’, y Vicen Betí Navarro por ‘Un cel de plom’.

Los nominados a Mejor Sonido son Laura Romero por ‘Les vacances de Mara’; Nicolás Mas por ‘Kepler Sexto B’, y Yago Cordero, Juan Ferro y Nicolás de Poulpiquet por ‘Olvido’.

Por lo que respecta al premio a Mejor Música Original, optan al galardón Isabel Latorre por ‘Unicorns’; Isabel Royán por ‘Olvido’, y Vanessa Garde por ‘Kepler Sexto B’.

En la categoría de Mejor Canción Original los nominados son ‘Canción perdida’ de Samuel Reina Imedio (‘Canción perdida’); ‘El monte de los sentidos’ de Josué Vergara (‘Montesinos: les altres cares del mite’), y ‘Rich en cripto’ de Lory Money y Sr. Flipante (‘Bull Run’).

Por otro lado, los nominados al premio que concede el Jurado Joven son ‘Domingo Domingo’, de Suica Films; ‘Kepler Sexto B’, de Turanga Films, y ‘Unicorns’, de Jaibo Films. En esta categoría votan los socios y socias junior de la Academia a largometrajes de ficción y largometraje documental, ya que la categoría largometraje de animación se ha quedado desierta.

Optan al premio a mejor videojuego concedido por un jurado especializado: ‘Heir of Water’, de Barreira Arte y Diseño; ‘Jhonny vs. Clonnys’, de Barreira Arte y Diseño, y ‘Minabo- A Walk Through Life’, de Spherical Pixel.

No se ha presentado ninguna producción a mejor largometraje de animación, por lo que esta categoría ha quedado desierta.