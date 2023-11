En plena gira en Buenos Aires, la cantante estadounidense Taylor Swift ya es número uno en la lista de ventas en España con '1989 (Taylor's Version)', su anunciado álbum con 21 canciones regrabadas dentro de su proyecto para reapropiarse así de los derechos perdidos sobre buena parte de sus discos.

Disco de oro

Según ha anunciado la discográfica Universal Music Swift ha conseguido además el disco de oro de salida con este disco que se trata de la cuarta entrega de los álbumes de Taylor's Version, proyecto que la artista puso en marcha para regrabar sus propios temas, aunque este álbum incluye seis canciones nunca antes publicadas, como 'Slut!', 'Say Don't Go', 'Now That We Don't Talk' o 'Suburban Legends'.

La cantante puso en marcha este proyecto después de la compra de su antiguo sello discográfico Big Machine por parte del empresario estadounidense Scooter Braun para poder recuperar así los derechos de autora de sus temas.

Escena internacional

En la escena internacional este disco es también número uno en Estados Unidos, así como en Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido.

Según Universal Music, '1989 (Taylor's Version)' ya ha vendido más de 3.5 millones de unidades vendidas en todo el mundo y más de 1,6 millones sólo en Estados Unidos.

Nuevo concierto en España

Taylor Swift actuará en Madrid en el 2024. La artista estadounidense hará finalmente su esperadísima gira europea el próximo año, anunciada este martes. Y hará parada por la capital española, concretamente por el estadio Santiago Bernabéu el próximo 30 de mayo, y pasará de largo de Barcelona, pues Madrid será el único concierto de Swift en España. La gira europea de 'The Eras Tour' arrancará el 9 de mayo de 2024 en París y finalizará el 17 de agosto de 2024 en Londres.

La de Tennesse no pisa España desde su concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid en el 2011, cuando ni mucho menos llenó el recinto y solo logró vender unas 4.000 entradas. En el 2020 debía de actuar en el festival madrileño Mad Cool pero fue cancelado por la pandemia del covid.