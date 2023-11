Antonio Reyes: "Cuando me subo al escenario me transformo"

Un tono de espera con Eso que tú me das de Pau Donés salta nada más teclear el número del cantaor de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Antonio Reyes: «Me lo puso mi hijo, no soy tan moderno, soy más flamenco», señala. Se reconoce «muy tímido» pero asegura que el flamenco, que late en lo hondo de su ser desde que con seis años Camarón de la Isla le tocó la guitarra en un festival de Marbella, abre en él el último boquete de su expresión: «El cante me ayuda a expresarme». Habla con frases cortas y silencios largos, con un ritmo sincopado que llega a contagiar la conversación. Forjado en el molde monumental -y sentimental- de lo puro, cada vez que sube al escenario se pone el traje hecho inspiración de sus antepasados: su abuelo materno fue Antonio Montoya y su tío Roque Montoya ‘Jarrito’, además del parentesco paterno que le une con José Cortés Jiménez ‘Pansequito’. Tres nombres que le duelen ya entre los labios.

¿Cómo va a ser el concierto en el Teatre Talia?

Voy a hacer un recorrido de cante básico de mi tierra, de Cádiz. Será un recital de cante puro, ortodoxo y luego haré algo más comercial, como por ejemplo algunos temas de mi último disco, además de un homenaje que quiero hacerle a Pansequito, del que tanto he aprendido.

¿Qué aprendió de él?

Es uno de los cantaores con los que más he convivido en mi juventud. Tenía una personalidad arrolladora, un eco muy flamenco. Y el metal de su voz era único. Pasará mucho tiempo para que salga alguien igual.

¿Qué le inspira València?

Ilusión. Es una tierra que siempre me ha gustado. Precisamente, muy cerquita de ahí tengo una peña a mi nombre, en Moncófar, en Castellón.

¿Para el cante hay que nacer?

Sí, se nace con él, creo que no se puede aprender. Pero luego sí creo que hay que perfeccionar el cante, preocuparse por su raíz y estudiar mucho su historia y sus palos.

¿Es un don?

Ya lo dijo el maestro Rafael de Paula, hay que nacer tocado por la varita mágica y tener la suerte de que esas bolitas que Dios tira del cielo te toquen. Es un don y un sentimiento.

¿Cuál es su sentimiento?

Yo soy una persona que me cuesta expresarme, soy muy tímido. Entonces, me expreso mejor cantando que hablando. Así que me transformo cuando me subo al escenario, creo me convierto en otra persona que no tiene nada que ver a la de mi día a día.

¿Y cómo logra esa transformación?

Con la transmisión del cante, una virtud que tampoco se aprende porque se puede cantar muy bien y luego no transmitir encima del escenario.

Entonces, ¿qué es la transmisión?

Simplemente que al espectador se le pongan los vellos de punta, una reacción que produce la emoción. Y para llegar ahí hay que cantar como uno lo siente, aunque siempre con una base de conocimiento y un respeto a la raíz. Eso también me hace ser yo mismo cuando subo al escenario. El flamenco es todo para mí, sin él me costaría vivir.

¿Qué le ha enseñado el flamenco?

Prácticamente todo. Me ha enseñado a estar en el mundo y a vivir. El flamenco es mi vida, además de ser una de las culturas más importante que tenemos en el mundo.

El ejemplo de Camarón

¿Qué es la pureza?

Para mí es lo que se hace de verdad, lo que se hace con el corazón, sin mentirse y sin mentir al que tienes delante. Por eso, una sevillana puede ser igual de pura que una seguiriya, el palo que es la madre de todos los demás. Quiero decir, la pureza no necesariamente tiene que ser un cante determinado.

Camarón de la Isla le tocó la guitarra con seis años...

Fue en Marbella y yo era muy chiquitillo. Él me vio tan pequeño que cogió la guitarra y yo canté un poquito. En ese momento nos hicieron una foto que para mí es un es una joya.

¿Cómo era el maestro?

Era una persona entrañable, aunque hablaba muy poco y no con cualquiera. Si escucharlo en un escenario era impresionante, pues imagínate escucharlo en un camerino, tan cerca... Tuve esa suerte.

Qué aprendió de él

La media voz de Camarón de la Isla me impresionó. Cuando cantaba con 20 o 25 años, su voz era un caramelo. Su disco ‘Canastera’ (1972) es una joya. Y su cante al cinco o al seis por medio sin gritar es de otro mundo. Tenía unas facultades que no se las he visto a nadie.