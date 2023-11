El sector audiovisual valenciano lleva años reivindicando un aumento progresivo y racional de los presupuestos de À Punt como "motor esencial del tejido industrial, empresarial, laboral y creativo de la Comunitat Valenciana", indica en un comunicado la Plataforma Audiovisual Valenciana. "Un incremento presupuestario que haga que dejemos de tener la penúltima televisión pública en inversión por habitante de España, para pasar a estar en el grupo líder en inversión", agrega, para señalar que de esta forma serían competitivos con la industria audiovisual "de nuestro entorno inmediato", algo que "nunca se ha conseguido". Por el contrario, dicen, "nos encontramos que el actual borrador de los presupuestos de la Generalitat para 2024 lanzan al sector a la insignificancia".

Lejos de encontrar que hay una apuesta por el crecimiento económico de la Comunitat Valenciana, "nos vemos obligados a luchar por que no se desmantele un sector industrial entero", denuncian. Consideran desde el sector que la no inclusión en los presupuestos de una aportación que compense el IVA (a la espera de la resolución fnal de la reclamación de la Agencia Tributaria relativa al IVA deducido de los últimos años) "implica abocar al sector audiovisual valenciano a su desaparición". "Por eso exigimos a los grupos parlamentarios y al Gobierno de la Generalitat una solución definitiva a este problema que se arrastra hace años sin que nadie le haya puesto una solución defnitiva".

Puestos de trabajo y cierre de empresas

"Los efectos serán inmediatos y muy devastadores: La pérdida automática de más de 1.000 puestos de trabajo directos a los que habrá que sumar los despidos en los centenares de empresas auxiliares que se benefician de nuestra actividad (restauración, hostelería, maquinaria, transportes, etc.)", sentencian en una nota de prensa. Sostienen que la mayoría de guionistas, actores y actrices valencianos dejarán de trabajar. "Hablamos, además, de la eliminación de la práctica totalidad de la producción externa de la televisión y radio públicas.

À Punt Mèdia se quedará reducida a unos informativos precarios y algún contenido producido con recursos casi amateurs. Desaparecerá todo el entretenimiento, los prime time, las grandes retransmisiones festivas (Hogueras, Fallas, Magdalena,...), las series valencianas, las coproducciones y el cine valenciano (que tantos éxitos y reconocimiento internacional ha conseguido gracias al esfuerzo de nuestro sector, nuestras empresas y nuestros profesionales)", comentan en el comunicado.

Pieza angular del cine y las series

En un texto en el que se alerta de la dramática situación del sector señalan: "No hay que olvidar que À Punt no es solo aquello que sale por la pantalla de la televisión, sino que es la pieza angular de todo el cine y las series de ficción, documental y de animación que hacemos desde aquí y que se están consolidando como un referente en España desde la aparición de À Punt en 2017". "Múltiples películas fnanciadas por À Punt que en estos años han tenido recurrido en las taquillas españolas no existirían en esta propuesta de presupuestos", comentan.

Y abundan: "Nos enfrentamos, insistimos, al cierre de decenas de empresas audiovisuales y auxiliares en los próximos meses. Pero también de manera inmediata también, puesto que À Punt no podrá cumplir con los compromisos de contenidos adquiridos hasta ahora". Compromisos que, según relatan, han hecho que las empresas se hayan endeudado a partir de esos acuerdos previos. "Esto llevará a la quiebra automática de muchas compañías productoras al no poder completar esos proyectos, lo cual provocaría una reacción justifcada y contundente del sector", insisten.

Sector generador de riqueza

La Plataforma Audiovisual Valenciana recuerda que llevan "décadas luchando por el crecimiento industrial, por el reconocimiento interior y exterior de nuestra producción. Y lo hemos conseguido a pesar del défcit de fnanciación respecto a otras comunidades autónomas, lo cual no hemos parado de denunciar y reivindicar". "Cada año hemos reclamado aumentar los presupuestos de la televisión pública para seguir creciendo y hacer empresas más grandes, más fuertes y competitivas, crear más trabajo y riqueza", aseguran en el comunicado de protesta.Con este borrador de los presupuestos de la Generalitat, "lo que nos encontramos es la crisis y quiebra absoluta del sector. De un sector que multiplica por cuatro cada euro que se invierte en él y que devuelve cantidades millonarias a la inversión pública y privada valenciana", concluyen.