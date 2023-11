"Soy alguien que ante cualquier circunstancia siempre quisiera estar leyendo"

Detectives mutantes, periodistas fantasmas, dinosaurios oficinistas, limoneros que hablan... Ahí fuera hay todo un universo de seres extraños que por alguna razón nos admiran y Laura Fernández tiene la culpa. La escritora de Terrassa ha mostrado en la recopilación de relatos Damas, caballeros y planetas que, mucho antes del «boom» de su novela La señora Potter Potter no es exactamente Santa Claus, hubo un «big bang» del que nació una singular galaxia de cierto aspecto retrofuturista que le sirve para dar coherencia y sentido a sus historias e incluso a su forma de vivir.

¿Qué es para usted Rethrick, el planeta de seres con tres ojos, piel verdusca y una curiosa admiración por el ser humano del que provienen las historias de este libro?

Rethrick soy yo y también soy cada uno de sus habitantes. La concepción del planeta como algo que no ha sido visto por la Tierra y cuyos habitantes admiran lo que ocurra en la Tierra es mi manera de contemplar el mundo. Porque yo me relaciono con el mundo a partir de la admiración.

Me cuesta creer que ni el mundo ni el ser humano a estas alturas le decepcionen.

Siempre tenemos la visión de lo malo que hace el ser humano. Pero al lado de todo lo malo, que es muchísimo, hay bastantes más cosas que son buenas: la misma idea de que estemos intentando descubrir qué somos, de dónde venimos, que hayamos descubierto una galaxia gemela o que haya gente que se pasa la vida intentando descubrir cómo se comportan otros animales… Ninguna otra especie hace eso, ninguna tiene esa curiosidad, ninguna quiere hacer así el bien. Pero siempre es el malote del instituto el que se lleva la fama. Por eso me gusta la idea del marciano que no viene a invadir sino a admirarnos.

En la introducción de uno de los relatos usted dice que siempre escribe desde la incomodidad.

Creo que esa incomodidad la sentimos todos, pero los escritores tenemos herramientas para crear un lenguaje propio con el que alejarnos de esa incomodidad. En la masa nos sentimos fuera de lugar porque la masa no nos representa. Podemos estar más o menos de acuerdo con sus líderes, pero nunca dejamos de ser individuos. La realidad me parece aburrida porque el relato de lo que es o no es real nos lo han impuesto. Pero cuando escribes puedes huir de eso y centrarte en lo que nos hace humanos.

¿Y qué nos hace humanos?

La forma en cómo nos sentimos con nosotros mismos y respecto a los demás.

«La historia de amor es mi historia de amor inacabable a la lectura», escribe también. ¿Y en esa historia de amor con la lectura qué es la escritura?

Es el fruto de ese amor. Cuando me preguntan cómo con dos hijos aún tengo tiempo de escribir siempre digo que es porque he tratado la escritura como un hijo más. Un hijo que soy yo misma pero de niña, la persona que siempre quiso seguir jugando y que nunca se tomó en serio la vida. Soy alguien que ante cualquier circunstancia siempre quisiera estar leyendo. Leer me hace vivir una vida distinta de la que tengo.

«Las historias son para mí un hogar». ¿De qué se protege en ese hogar?

Quizá de lo desconocido, de lo que no controlo. Yo elijo las historias que cuento y las que leo, pero no las que me pasan en la vida real. Mis padres trabajaban en una fábrica, vivíamos en un barrio de las afueras, nunca íbamos de vacaciones, nunca fuimos a un hotel. Mi vida era muy pequeña. Pero si no hubiera sido por los libros, mi vida hubiera sido más pequeña aún. Luego mi vida, gracias al periodismo, ha sido apasionante, pero me he acostumbrado a tener esa caja de herramientas de la lectura y la escritura junto a mí. Me ha permitido vivir la realidad como una especie de ficción.

Pero hay momentos en la vida, como mirar la cuenta del banco o que un hijo se ponga enfermo, que le obligarán a salir de la ficción.

Lo veo como parte de mi personaje de la realidad. Todo se mezcla muchísimo. Las cosas horribles que te pasan, si te las tomas como parte de una historia, se desactivan. Tuve un momento de depresión postadolescente en el que decidí que la vida te la podías tomar como una comedia o como una tragedia, pero que era la comedia la que iba a desactivar el dolor. Eso sigue en mis cuentos. Me gusta ridiculizarlo todo porque en el ridículo hay una idea liberadora.

¿Le inspiran entonces esas escenas de gente gritando y rezando en las calles que estamos viendo últimamente?

El odio nunca me inspira porque no lo entiendo. Yo me despierto cada mañana y pienso que estoy viva un día más y a ver qué pasa. Eso no lo piensa la gente que odia. Me inspira más ir al zoo un día o leer cualquier libro o ver «Campamento mágico» o «El asombroso mundo de Gumball» con mis hijos.