El clarinete solista de la Orquestra de la Comunitat Valenciana y director de Moonwinds Simfònic recibirá “por unanimidad”, el martes 21 a las 19h, esta distinción de la Academia de la Música Valenciana, institución reconocida por la Generalitat que tiene como objetivo preservar el patrimonio musical. El músico considera "un honor y una inmensa alegría contar con un reconocimiento que han recibido grandes músicos como Manuel Palau, Mª Teresa Oller, José Iturbi, Ángeles López Artiga, Enrique García Asensio, Joan Garcés... e instituciones como el Palau de la Música, el Misteri d’Elx, la FSMCV o el Consell Valencià de Cultura". Para el galardonado "es muy importante reivindicar y poner en valor nuestra música y la excelencia en el trabajo de compositores, directores e intérpretes actuales y pretéritos, así como dar a conocer y difundir este legado musical”. Roberto Loras, presidente de la Academia de la Música Valenciana, subraya que este año “además de a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, y al compositor alicantino Rafael Rodríguez, le será concedido al gran músico Joan Enric Lluna, por su defensa de la música valenciana”.

Unanimidad en la distinción

Lluna, además de su carrera como solista y director, impulsa desde hace años un proyecto de recuperación y reivindicación de la obra de Vicente Martín i Soler (Valencia 1754-San Petersburgo 1806), un reconocido compositor, coetáneo de Beethoven, Haydn y Mozart y el predilecto del público europeo de la época Valencia, 20 de noviembre de 2023 Joan Enric Lluna será nombrado Insigne de la Música Valenciana por su contribución a la difusión de la música y los valores artísticos, así como por su trayectoria y proyección internacional. El músico, clarinete solista de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, formación titular del Palau de les Arts, director y fundador de la agrupación Moonwinds Simfònic y del Festival Internacional de Godella (Valencia), así como profesor del Trinity College de Londres y de la Escuela Superior de Música de Cataluña (Esmuc), recibirá “por unanimidad” esta distinción de la Academia de la Música Valenciana (AMV), una institución reconocida por la Generalitat Valenciana que tiene como objetivo preservar y fomentar el patrimonio musical. El acto, con entrada libre y gratuita, tendrá lugar en el Conservatorio Profesional de Música de Valencia, el martes 21 a las 19h.

García Asensio o José Iturbi

El artista ha manifestado que “es un honor y una inmensa alegría contar con un reconocimiento que han recibido grandes músicos como Manuel Palau Boix, Mª Teresa Oller, José Iturbi Báguena, Ángeles López Artiga, Enrique García Asensio, Joan Garcés... e instituciones como el Palau de la Música, el Misteri d’Elx, la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) o el Consell Valencià de Cultura (CVC)”. Lluna considera que “es muy importante reivindicar y poner en valor nuestra música y la excelencia en el trabajo de compositores, directores e intérpretes actuales y pretéritos, así como dar a conocer y difundir este legado musical”. El intérprete subraya que “quiero compartir este galardón con los músicos de la formación Moonwinds Simfònic, a la que dirijo, y con todos los compañeros de orquestas, grupos de cámara y agrupaciones musicales, que con su virtuosismo han ensalzado mi trabajo”.

El acto Insignes de la Música Valenciana reconocerá también al compositor alicantino Rafael Rodríguez Albert, a título póstumo, “por sus méritos compositivos”; y a la Real Sociedad de Amigos del País de Valencia, “por su larga historia y vinculación con la música y la fundación del Conservatorio de Valencia”. Además, contará con una breve actuación de Lluna; del dúo de violonchelo y piano Orfeo, ganadores del primer premio del IV Concurso de Música de Cámara para jóvenes intérpretes; y de Joaquín Gericó (flauta) y Rubén Parejo (guitarra) en honor a Rodríguez Albert en la que interpretarán dos movimientos de su obra Imágenes del solitario.

Ballets de Martín y Soler

Lluna, además de su carrera artística como solista y director, impulsa desde hace años un proyecto de recuperación y reivindicación de la obra de Vicente Martín i Soler (Valencia 1754 - San Petersburgo 1806), un reconocido compositor, coetáneo de Beethoven, Haydn y Mozart y el predilecto del público europeo de la época, y una de las más relevantes figuras musicales de la segunda mitad del siglo XVIII, según los expertos. Moonwinds Simfònic, dirigido por Lluna, ofreció un concierto con el programa "Un viaje a Nápoles", la música de dos ballets inéditos con el estreno mundial de "La bella Arsene" y "El rapto de las sabinas" del compositor valenciano, celebrado en el Auditorio de Castellón en colaboración con el Institut Valencià de Cultura (IVC) de la Generalitat Valenciana el pasado 16 de abril. Joan Enric Lluna, en su faceta de director y solista-director, se ha puesto al frente de reputadas orquestas como la Luzerne Festival Strings, Manchester Camerata, la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) del Palau de les Arts, la Covent Garden Chamber Orchestra, la Kensington Chamber Orchestra de Londres, la Orquesta de Valencia, la Real Filharmonia de Galicia o la Filarmónica de Málaga y ADDA Simfònica de Alicante, entre otras. Como solista ha actuado en los principales escenarios europeos, bajo la dirección de los maestros Zubin Mehta, Gianandrea Noseda, Juanjo Mena, Neville Marriner... y en grupos de cámara como los cuartetos Brodsky, Tokio y Alexander o solistas como Lluís Claret, Tasmin Little y Josep Colom. Es el primer clarinete de la Orquestra de la Comunitat Valenciana (ahora en excedencia) y de la Orquesta de Cadaqués, de la que es cofundador, lo fue de la Bournemouth Sinfonietta entre los años 1996 y 1999, y ha actuado con formaciones como la London Philarmonic y la Royal PhilharmonicOrchestra, la Academy of St. Martin in the Fields y la Chamber Orchestra of Europe como primer clarinete invitado.

Moonwinds Simfònic

Moonwinds Simfònic es una iniciativa artística de Lluna con la voluntad de reunir a destacados intérpretes de instrumentos de viento para formar un grupo estable de música de cámara. Los integrantes del grupo cuentan con una relevante trayectoria profesional desarrollada en las más destacadas orquestas y centros docentes de toda Europa. La formación se presentó al público en la primavera de 2006, y ya en el invierno de ese mismo año lanzó su primer trabajo discográfico con Harmonia Mundi dedicado a Mozart (Gran Partita) y a Martín y Soler. El segundo disco, también a cargo de Harmonia Mundi, con la transcripción de la ópera Una cosa rara de Martín y Soler, junto con otras obras del mismo compositor fue presentado en el Cadogan Hall de Londres, y el tercer CD, con las Serenatas de Mozart se publicó con Temps Record, distribuido por HM Ibérica. Moonwinds protagonizó en el Victoria and Albert Museum de Londres la apertura de la presidencia española de la Comunidad Europea en enero de 2010 invitado por la Embajada de España en la capital británica. También ha actuado con éxito en auditorios internacionales y nacionales como el Palau de la Música Catalana de Barcelona y el Palau de la Música de Valencia, entre otros; y fue grupo residente en el Auditori de Barcelona en la temporada 2012-2013