El barrio de Russafa muestra la misma agitación que cualquier otro viernes a las siete de la tarde. No cabe una silla más en los chaflanes donde la peña se toma la primera cerveza del finde. Las aceras se llenan con el tráfico de un personal mudado y perfumado para partirla. Una patrulla de la Policía Local comprueba que las terrazas juegan legal y ocupan únicamente el espacio público asignado. Bombillas de colores, sonido de tacones, susurros de confidencias, besos de presentación, recriminaciones a los tardones a través de los móviles, griterío de reencuentros.

Tengo claro que el grupo de ocho o diez personas que se ha reunido frente a un portal es la audiencia del concierto que Gonzalo Fuster ofrece en su casa. Como no los conozco y no quiero quedar como el idiota de la congregación me ahorro la broma (hola, ¿vosotros también habéis venido a pillar?), me presento y decidimos llamar al timbre y subir. Nos recibe el propio Gon en la puerta, nos abraza y nos hace pasar a un amplio comedor-cocina lleno de discos, libros, instrumentos musicales, sillas y una mesa bien servida de aperitivos y bebidas. La tensión se puede cortar con el filo de un dorito. No es habitual que un artista te cite en su propia vivienda para ofrecerte un recital y, de paso, darte de merendar.

Gonzalo comenzó con esta movida en 2017. El cantautor valenciano ha sido El Ser Humano, Gran Camino y Almacenero Marx y también ha formado parte de proyectos como Trinidad o Algo. Inquieto y talentoso, su carrera está indefectiblemente unida a su trayectoria vital. Cada canción, cada disco o cada concierto es una foto, o un álbum, de un instante de su existencia. No aspira al éxito masivo, pero es absolutamente libre. Sus trabajos reciben el elogio de la crítica especializada y las felicitaciones de un público escogido, nunca mejor dicho. Esa tarde, en lugar de acudir a locales como El Volander, Tulsa Café o Centro Excursionista, vamos a su keli.

Tras las presentaciones, un par de cervezas, unas papas, una pequeña charla y el cigarrito de rigor en su terrazón interior, Gonzalo nos sienta, se cuelga una Martin preciosa y toca “Fácil”. Hay competición por ser el que está más nervioso. Él tiene experiencia en tocar delante de audiencias mayores, pero en el evento de hoy se pierde todo rastro de la asepsia y la protección, siquiera formal, de cantar en un garito. Como en su propia música, aquí no hay barrera. Hoy, más que nunca, está de un cercano y de un desnudo que duele. La crudeza ambiental es absoluta.

Para nosotros, el público, también es un trago. Veteranos de mil conciertos, desde los más íntimos hasta los festivales más gigantescos, nos cuesta unos minutos comprender que es inútil observar convenciones en algo tan poco convencional. Saber si aplaudir, cuándo hacerlo, beber o no mientras él canta o toca, hacer una foto, un vídeo, tomar notas para después explicarlo, estornudar, utilizar su baño para orinar, salir a fumar en medio de una canción, mirarle a los ojos cuando te habla a un brazo de distancia. Movimientos cuya oportunidad no te planteas cuando estás en un recinto más grande, protegido por la multitud, lejos de la vista del artista.

Gon nos dice que hay libertad total, que estamos en nuestra casa, que hagamos lo que queramos y nos apetezca. Él mismo se quita los zapatos mientras toca y no se volverá a calzar hasta que abandonemos su casa. Dedos, uñas, músculos, tendones, huesos, venas y arterias que marcan el ritmo contra las baldosas del suelo en “Etcétera” que, con su rima esdrújula, se pregunta qué es ese plus de no sé qué necesario para acabar tocando delante de millares de personas y vendiendo miles de discos. El tipo de abre en canal y tú te encoges en tu sillita mientras él se va haciendo gigante, creciendo con cada canción, luchando con su guitarra para extraer de su garganta una nota más aguda, con los ojos cerrados, ofreciendo un espectáculo sobrecogedor desde la penumbra de su salón.

Cuando se va a sentar al piano para interpretar las piezas elegidas de su último disco, el desgarrador “Valentía, Lealtad y Dignidad”, Gon pide a una de las asistentes que le cambie la banqueta. Por motivos de ordenación mobiliaria, nos da la espalda para tocar las teclas y cantar “Yo no”, “Réquiem por el difunto equivocado”, “Me rompieron el corazón”, “Que valga la pena” y “Nanai”, en las que Fuster se queda tan desnudo como sus pies. Desnudo en sentido figurado, pero un millón de veces más literal que esos que dicen desnudarse delante de 10.000 personas en un escenario alto y lleno de luces sin que nadie te vea en el blanco de los ojos el miedo, el dolor, la soledad, la alegría o la felicidad en una mirada cómplice y respondida. Una mirada que sirve para echarle un rebozo con el que abrigarse para encarar sus últimas canciones, más luminosas.

Entre “GC”, “Accidente” y “Amigos” Fuster desmenuza sus interioridades y significados, en qué circunstancias fueron compuestas y por qué las ha elegido. Como a lo largo de toda la actuación, el público le secunda con un chascarrillo o una breve observación. Otras veces, los asistentes (recuerden, unos imperfectos desconocidos) se emocionan hasta las lágrimas. A mí me vino bien que pulularan por allí dos o tres gatos, porque pude disimular mi húmeda conmoción con la terrible alergia que les tengo.

Porque al final de la película, y no me digan que no era un material tan bueno como para dejar de contárselo aquí, esto ha sido una actuación. Una performance tan seria y digna como las que pueda hacer en un recinto más tradicional. O quizá más, dadas las circunstancias. No es ni remotamente parecido a cuando vas a cenar a casa de un amigo y acaba sacando la guitarra o un teclado y os da la turra con “Needle in the hay” y “So long, Marianne” hasta que os ponéis a corear “Sweet Caroline”. Esto es como si Elliot Smith, Leonard Cohen o Neil Diamond te invitaran a su casa, te tocaran una hora en plan ensayo general de su próximo espectáculo y tú te dieras cuenta en ese preciso momento del privilegio que supone conocerlos y que toquen para ti. Dejándote con la sensación de haber vivido algo grande y enriquecedor, sí, pero a la vez tan íntimo y secreto como para pedir permiso para contarlo. Y ya ven, Gonzalo me dijo que sí.