Nacho Mañó: “Los artistas que tienen mucho de personaje son los más insufribles”

Un día normal para Nacho Mañó suele consistir en desayunar, salir a caminar, meterse en el estudio de grabación, hacer la comida, comer y volver al estudio hasta la hora de cenar. Este viernes saldrá un poco de la rutina para recibir en Alicante el Premio Carles Santos de Honor por una carrera como músico y productor que le ha llevado a trabajar con gente de la altura de Alejandro Sanz, Armando Manzanero, Niña Pastori, Serrat, Lluís Llach, Milton Nascimento, Paco de Lucía, Ainhoa Arteta, Malú, Miguel Bosé o Eros Ramazzotti. Eso y, por supuesto, ser uno de los tres Presuntos Implicados. “Toco la guitarra desde los seis años y empecé mi primera gira con 14 tocando el bajo para Ramiro Segrelles. Ramiro le dijo a mi padre ‘no te preocupes que yo cuido de él’. Desde entonces no me he dedicado a otra cosa”.

¿Había afición a la música en casa?

Mi padre era un empresario de artes gráficas y la familia de mi madre eran fabricantes de terrazos. Nada que ver con la música. La afición me viene por mi hermano mayor Vicente, que es el que nos trajo la guitarra a casa y nos fascinó. Y ahora cuatro hermanos nos dedicamos a la música.

¿Y por qué el bajo? No suele ser el instrumento más atractivo para un adolescente.

A los 12 tenía un profesor que me daba repaso de matemáticas y que se dejó el grupo en el que tocaba para estudiar medicina. Como sabía que tocaba la guitarra, me dijo si quería sustituirle y yo le dije que sí sin pensarlo. Cuando llegó mi hermano por la noche le tuve que preguntar qué hacía el bajo.

¿Cómo le influyó a aquel adolescente empezar en esto con un cantautor como Segrelles?

Me fui adaptando porque yo lo que quería era tocar. Y eso ha influido de alguna manera en mi carrera posterior. Según me han ido apareciendo proyectos he tratado de enamorarme de ellos porque a mí lo que me gusta es la música. Ya fuera un cantautor o un cantante melódico como Francisco o de latin jazz como Joshua Edelman o una gran banda de pop como Mecano. Son los proyectos que me han ido ofreciendo los que han encauzado mi carrera.

Pero hay amores imposibles, ¿no?

Sí, me he metido con la música electrónica y es un poco agua y aceite. Cuando me piden producir algo de reguetón, por ejemplo, le pongo ganas pero mi naturaleza pide un poco más de sofisticación, me salgo de la norma y no siempre el resultado es el esperado.

¿Cómo recuerda la escena valenciana de finales de los 70 y principios de los 80?

Yo en aquel tiempo empecé a trabajar en estudios Tabalet y recuerdo el “Humitat relativa” de Remigi Palmero con fascinación. Eso fue un momento muy bonito que no tuvo mucha continuidad. La escena se vio invadida por todos los grupos de la movida. Pero era una escena muy interesante. Estaba Macías, Remi Carreres, Goñi, Seguridad Social, Inhumanos, Presuntos, Juana la Loca, Alberto Tarín, Rafa Villalba con los Bombos Atómicos, Polvos de Talco Baxter…

¿Vivió también “la ruta”? ¿Qué le parece el revival de aquella escena paralela a la suya?

La viví como espectador y desde la distancia. Nunca he sido muy amante de la noche y musicalmente no tenía mucho que aportar.

¿Qué pasó para que en un tiempo tres grupos valencianos -Presuntos, Seguridad Social y Revolver- estuviesen también entre los más populares del país?

Fueron unos momentos dulces de la industria discográfica. Las discográfica como mecenas y nos daban la posibilidad de tener un año para componer y varios meses para grabar. Para mí fue un gran aprendizaje porque esta es una profesión de aprendices y maestros. Estuve en los estudios con los mejores músicos y maestros. Lo más bonito fue esa oportunidad que nos daban de tener sueños y llevarlos a cabo.

"De quién más he aprendido es de Armando Manzanero"

¿De quién aprendió más trabajando?

De muchos, pero el primero de la lista sería Armando Manzanero. Coproduje con él tres discos suyos y ha sido mi gran maestro. Pero también he podido trabajar con Chris Cameron, con Barry Chase, con Alan Douglas, con Trevor Horn… Con Paco de Lucía estuve trabajando un par de días, pero en ese par de días aprendí más música que con cualquiera solo por ven donde ponía el foco y las prioridades.

¿Se siente más feliz tras el bajo o ante la mesa de grabación?

Son experiencia diferentes. En el escenario hay una energía y en el estudio una reflexión. Pero al final me he ido decantando hacia el estudio. En mi caso particular, he sufrido un poquito de miedo escénico, aquello de los grandes recintos no lo llevaba muy bien. Es ahora cuando estoy empezando a disfrutar del escenario.

¿Echa de menos la fama de los tiempos de Presuntos?

La fama no la hecho de menos, aunque nuestra fama era muy modesta. Lo bonito de aquel tiempo es saber que hay una generación que tiene aquellas canciones en su corazón. Ese es el capital que me queda de aquello.

¿Y el capital de las estrellas con las que ha trabajado?

Un recuerdo muy bonito es el de mi trabajo con Eros Ramazzotti. Él quería cambiar de adaptador de sus canciones al español. Le presentaron varias posibilidades y eligió la mía. Aquella canción que adapté para él, “La cosa más bella”, la sigo escuchando y la gente la sigue cantando, se sabe la letra de memoria, y eso es muy bonito. Lo que más me gusta de los artistas con los que he trabajado es ver qué parte de ellos es personaje y cuál es genio. Normalmente, los que tienen mucho personaje son muy insufribles. En cambio, con artistas natos como Eros o Paco o Armando tienes la extraña sensación de que quieren aprender de ti. Siguen con la actitud de que la música es inabarcable y nunca se deja de aprender, mientras que el artista personaje te suele hacer las cosas muy difícil.

También ha trabajado con muchos artistas que han quedado en el ólvido.

Sí, los primeros que me vienen a la cabeza son La Caramba, de Sergio y Rafa Saiz. Un ejecutivo soberbio vio que el primer single no funcionaba, así que metió el disco en un cajón. Eso ha pasado mucho en la historia porque al final es más importante para estos ejecutivos su carrera que la del artista.

"Las plataformas han aniquilado la clase media musical"

¿Cómo ha vivido el paso de la edad de oro de la industria a los tiempos actuales de las plataformas y la música gratis?

Lo que veo desde mi lado de la barrera es que la supuesta democratización de la música con las redes y las plataformas ha aniquilado la clase media musical, los artistas que se ganan la vida con su música. Hay una nobleza, que es la que estuvo en los Grammy en Sevilla, y debajo hay un gran número de músicos que no tienen más remedio que ganarse la vida con otras cosas. Al desaparecer la industria que invertía en nuevos talentos, la clase media ha desaparecido.

¿Y qué parte de culpa tuvo la propia industria de esta desaparición?

La música era tan buen negocio que los ejecutivos dejaron de ser amantes de la música. Eran solo gente que sabía vender un producto como cualquier otro. Eso dio paso a una cierta soberbia, a que no se escuchara al público ni se le quisiera sorprender, y eso llevó a la pobreza.

¿Qué me cuenta de su proyecto musical con su esposa, Gisela Renes?

Gisela es una persona extraordinariamente creativa. Su día a día es su consulta de psicoanálisis, pero canta muy bonito, escribe, pinta… Era imposible que no tuviéramos un proyecto juntos. Hemos hecho tres discos, lo disfrutamos un montón, vamos llevando adelante nuestras canciones.

Reunión de Presuntos sin Sole

¿Habrá algún día reunión de Presuntos Implicados?

Juan Luis y yo estamos preparando un proyecto para conmemorar 40 años desde que Juan Luis fundó el grupo en Yecla. Un proyecto desde la lealtad al grupo. No es una reunión, pero sí una conmemoración.

¿Participará Soledad Giménez en la conmemoración?

Ni Sole ni Lydia (la segunda solista de la formación). Sole se fue muy enfadada del grupo y parece que aún no lo ha superado.