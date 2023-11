El IVAM celebra su consejo rector sin cambios en la dirección del museo

Dos días después del Consejo General del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) celebró ayer una reunión presencial de su Consejo Rector que, a diferencia de aquel, no ha tenido ningún resultado traumático como ha sido el cese del director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont.

Tal como publicó ayer este periódico, en el orden del día del consejo del IVAM no se había incluido ningún punto referente a la continuidad o no de Nuria Enguita como responsable artística del instituto. De hecho, Enguita no solo participó en la reunión como directora, sino que ejerció por suplencia las funciones de gerente del IVAM, un puesto que está vacante desde el cese el pasado julio de Sergi Pérez y cuyo proceso de cobertura no ha concluido.

El consejo rector del IVAM de ayer jueves fue el primero presidido por la Secretaria Autonómica de Cultura , Paula Añó, y en el orden del día se contemplaron, entre otros puntos, la aprobación de las exposiciones que completan el programa museístico del año 2024.

Estas exposiciones ya fueron aprobadas previamente en el Consejo Asesor, celebrado el pasado 19 de octubre. Asimismo, se ha dado luz verde a dos exposiciones del calendario del año 2025 del Centre Julio González.

Enguita elevó como gerente la propuesta de acuerdo de aprobación sobre el anteproyecto de presupuestos para 2024 y el estado de ejecución presupuestaria del IVAM de 2023.

Entre los puntos del orden del día figuraba la adquisición de un conjunto de obras de arte por compraventa y la fijación de los precios de catálogos y merchandising, cuestiones que han sido confirmadas por el Consejo Rector de la entidad en cumplimiento de sus funciones, recogidas en la Ley 1/2018, de 9 de febrero, reguladora del IVAM.

El órgano de gobierno también ha aprobado fijar la gratuidad del IVAM para el 17 de febrero de 2024 con motivo de la celebración el 35 aniversario del museo.