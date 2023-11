Hace tanto tiempo que ya casi ni me acuerdo. Una camioneta desvencijada. Unos pocos muebles. El traqueteo por una carretera que era más bien un terroso camino de carro. Yo tenía ocho años. Salíamos de Gestalgar y llegábamos a la Replaça, en el pueblo de Vilamarxant, muy cerca del mío. Una plaza inmensa que a mí me pareció tan inabarcable como tantos años después me lo parecería la Place de Bellecour, en la ciudad francesa de Lyon, una de las más mágicas, también con más contrastes sociales, que he conocido en mi vida. El Forn de la Replaça. Ahí viviríamos a partir de entonces. Siempre fuimos una familia de horneros. La primera sorpresa fue encontrarme con una lengua extraña. La aprendí pronto. Tuve una maestra fantástica. La tía Àngela, que tenía una tienda en la esquina. Un día jugábamos en la calle y a cada fallo yo gritaba: «¡me cague en deu!». Ella se me acercó y me dijo que yo era muy crío para decir esa palabrota. No entendía lo que me decía. En mi pueblo decíamos me cago en diez y no pasaba nada. Me lo explicó con una claridad de especialista en lingüística: «si dius deu vols dir diez i si dius déu vols dir Dios». O sea, que sin saberlo, cada vez que fallaba una jugada me cagaba en Dios. Pero ese día y gracias a la tía Àngela conocí la importancia de los acentos. Las vocales abiertas y cerradas. Igual mi vieja maestra les vendría muy bien a algunos de esos políticos que ahora mismo defienden nuestra lengua sin haberse interesado nunca por ella, y aún menos por la diferencia entre las vocales abiertas y cerradas. O sea, que igual a dos por tres se están cagando en Dios y cuando lleguen a su cielo azul les niega el portero la entrada por blasfemos.

De aquella infancia lo que más recuerdo son los partidos de fútbol del domingo. En Vilamarxant vivimos tres años. De aquella infancia, ya lo conté algunas veces, lo que más recuerdo son los partidos de fútbol del domingo. Un campo lleno de piedras en medio del monte. Vagamente me vienen algunos nombres que se han ido difuminando al paso de los años: el guardameta Tomás, Monzó, José Luis ‘Pecas’, Eusebio, Toset, los hermanos Moliner, un seminarista llamado Vila que era una filigrana, y, sobre todos ellos, el defensa lateral Solor, que jugaba con unas esparteñas de tela y un genio que luego nunca he visto en ninguna otra parte. Entonces empezaron a construir el grupo escolar en la Replaça, enfrente mismo del horno. La corrupción. Con las uñas abríamos agujeros en los muros exteriores. La prueba es que a los pocos años lo tuvieron que derribar porque era un peligro y ahora la enorme plaza luce a cielo abierto en todo su esplendor. Qué buen recuerdo me dejó el maestro don Vicent, en la placita donde estaba el bar de Murgui. Y doña Fina la Roja, que nos daba clase en su casa cuando se acababan los horarios escolares. Luego nos fuimos a Llíria, el pueblo vecino, y regresamos a Vilamarxant diez años después. Todo era distinto. Todos éramos distintos. Pocos años después se moriría el dictador, llegaría la democracia y, por mucho que digan versiones más optimistas, aquellos años setenta y ochenta no habrían de ser fáciles en ninguna parte. A principios de los setenta un grupo de jóvenes había abierto una brecha democrática en el pueblo y lo pagaron bien caro. En Todo lejos, una de las novelas mías que más quiero, rindo un homenaje a lo que hicieron esos jóvenes y a lo que para mí siguen representando desde aquel lejano verano del 71. Finalmente, para las primeras elecciones municipales de 1979 le pusimos nombre a una candidatura: Agrupació d’Esquerres. Recuerdo perfectamente a quienes -dentro y fuera de ese colectivo- nunca dejaron de arrimar el hombro en aquel tiempo lleno de dificultades para asentar la democracia recién inaugurada. Nunca sus nombres se van a ir de mi memoria. Nunca. Octubre de 1983 Pocos años más tarde, en octubre de 1983, gente más joven y otra que venía de aquella primera iniciativa asamblearia, crearían l’Associació Cultural 9 d’Octubre. Hace ahora cuarenta años. Nada menos. A estas alturas de la edad, de casi todo hace ya cuarenta años. O más. Por eso es una satisfacción impagable ver cómo aquel entusiasmo de los tiempos difíciles sigue intacto. He estado ahí muchas veces. Con mis libros, en sus conferencias, en sus conciertos. Ese sitio de la Font Nova es como mi casa, como aquella primera casa a la que llegamos, cuando tenía ocho años, en una desvencijada camioneta para buscarnos la vida, como hace ahora tanta gente y la recibimos como si nos trajera la peste. Celebrar cuarenta años en unos momentos en que luchar por lo común está en bancarrota me provoca una alegría grande y sobre todo una gratitud infinita. A quienes estuvieron antes y a quienes siguen en el tajo de un incansable trabajo cultural y un compromiso democrático de veras admirable. El próximo viernes 1 de diciembre celebrarán su cuarenta aniversario. Hace unas semanas que regresé de tierras francesas, precisamente, entre otras ciudades, de Lyon y esa inmensa plaza de Bellecour que tanto me recuerda a la vieja Replaça de Vilamarxant, el pueblo que formó y sigue formando parte de mi propia vida y, cómo no, de una memoria colectiva radicalmente imprescindible.