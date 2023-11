Son 17 jóvenes músicos rebosantes de entusiasmo y ganas quienes, desde sus inicios en el Almudin hace 3 temporadas, no han dejado de crecer bajo la batuta del también joven director valenciano Julen Fernández Pla. No es ningún secreto que en Valencia hay un auténtico vivero de instrumentistas de madera y metal gracias, en primer lugar, a las bandas de música en todas nuestras comarcas. Pero tambien es cierto que en los últimos 20 años las cuerdas han crecido como nunca se habia visto.

Gracias a esas recientes remesas, violines, cellos, violas y contrabajos han tomado gran protagonismo tanto aquí como en muchas orquestas españolas y europeas. Y es así como Fenández Plá se propuso asumir el riesgo de iniciar un grupo de cámara siguiendo los pasos que, en siglo pasado, hicieran Benjamín Lapiedra y Ramón Corell. Recuperada la actividad en el Palau de Música, la Sala Rodrigo los acogió en un espacio mucho mas conveniente, acogedor y de espléndida acustica.

La inquietud de un director debe estar al acecho constante de partituras desconocidas, y es así que el maestro "descubrió" la Serenata en do mayor, para cuerdas del polaco Miecyslaw Karlowicz, autor de poca pero atractiva producción. Sus 4 movimientos (Marcha, Romanza, Vals y Finale) apuntan a un romanticismo tardio y la OCSFV los expuso con elegante sonido y mejor fraseo.

Completó el programa el delicioso Nocturno op. 40, de Dvorak y la Sinfonía para cuerdas, también en do mayor, de Mendelssohn a quien habría que nombrar compositor "in residenz" por su omnipresencia en los programas orquestales. Fue un alentador "debut" en el Palau y no hay duda que los volveremos a escuchar pronto. No hay vuelta atrás.