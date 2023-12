Ciclo Arts és Grans Veus. Philippe Jaroussky (contratenor). Le Concert de la Loge. Julien Chauvin (concertino y director). Pro­gra­ma: “Arias olvidadas” de Hasse, Valentini, Traetta, Bernasconi, Ferrandini, Jommelli y Johann Christian Bach. Lugar: Palau de les Arts (Sala Principal). Entra­da: Alre­de­dor de 1200 perso­nas. Fe­cha: Jueves, 30 noviembre.

“El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos” cantaban y cantan los viejos trovadores y trovadoras latinoamericanos. También transcurre para las estrellas más mediáticas y admiradas, como el contratenor francés Philippe Jaroussky (1978), quien a sus 45 años ha recalado en su nueva actuación en el Palau de les Arts, en el ciclo “Arts és Grans Veus”, ya con el cabello blanco, pocos kilitos de más y enfrascado en un terno negro y “condecorado” que le hacía parecer cualquier cosa menos un contratenor ante un programa de “arias olvidadas”.

Todo esto sería tontería y anécdota si no llegara acompañado por un evidente e inédito deterioro vocal. Propio de la edad y del delicado registro vocal. Inevitable quizá. Los años no perdonan, ni siquiera a un artista tan dotado y dueño de técnica tan sólida y bien armada. El recital, armado en un ramillete de arias y fragmentos algunos olvidados, fue, sin embargo, un éxito total de público, con muchos jóvenes y no tan jóvenes que se emocionaron y hasta desgañitaron braveando a su estrella mediática.

Tanto entusiasmo respondía más al reconocimiento, a la carrera ejemplar de un contratenor a todas luces maravilloso desde hace décadas, cuando deslumbró con sus maravillosamente fraseados Vivaldi, Scarlatti, Händel y tantos otros. Pero lo verdaderamente escuchado el jueves en la casi abarrotada Sala Principal del Palau de Les Arts era harina de otro costal. Hace tres años, Jaroussky ofreció en el mismo escenario un Schubert que poco o nada tenía que ver con el creador de Viaje de invierno. Ahora, con este programa raro configurado bajo el nexo común de Metastasio como autor de los textos, y que es la base de su última grabación discográfica, se muestra alejado de aquel impactante joven contratenor.

Jaroussky, por supuesto, mantiene muchas de las cualidades que le han convertido en uno de los grandes contratenores de la historia. Su voz frasea hermosamente en el registro agudo y mantiene la ductilidad y el dominio de unos reguladores que vuelan con extremada delicadeza a los más callados pianísimos, pero las agilidades y la coloratura han perdido su fácil y natural perfección, mientras que el registro grave, más mate y plano, carece del fuelle, color e intensidad de antaño, y requiere con frecuencia la voz de pecho, lo que rompe la línea de canto y la naturalidad innata del fraseo. No faltan, claro, destellos y vestigios de gran clase, como en el aria “Fran centro affani” (Artaserse) de Niccolò Jommelli, con la que la estrella cerró el programa y encandiló hasta el delirio al público, a su público.

Sorprendentemente, lo mejor del concierto estuvo en el conjunto instrumental y su director. Fuimos a escuchar un contratenor y acabamos disfrutando de una joven orquesta: Le Concert de la Loge, conjunto fundado en 2015 por el violinista Julien Chauvin. Bajo su liderazgo, brindaron una colaboración -que no acompañamiento- de primer nivel. La alta calidad de todos sus músicos, que utilizan instrumentos de época, se alió con una respuesta viva y temperamental, siempre en perfecta armonía y sintonía con el solista. Brillaron con luz propia en los pasajes orquestales en solitario -como en la obertura de Demofoonte de Hasse que abrió el programa-, tanto como en sus interpretaciones con Jaroussky, sin jamás sustraer protagonismo y presencia a su voz. Contratenor, orquesta y maestro coronaron fuera de programa la exitosa noche con dos bombones tan suculentos como el “Che farò senza Euridice” de Gluck y el aria “Vedrò con mio diletto” de Il Giustino de Vivaldi. A pesar de ser dos fragmentos tan marca de la casa, no fueron lo mejor de la noche. El público, encantadísimo. Como si no hubiera pasado el tiempo. ¡Maravilla!