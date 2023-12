La banda valenciana Gazella ha publicado su primer disco, un álbum homónimo que el grupo ha planteado como un viaje introspectivo y experimental a través de estilos como el «dream pop», el «shoegaze» y la música electrónica.

A lo largo del disco, esta banda que proclama influencias como Sonic Youth hasta NEU!, con claras referencias a My Bloody Valentine o CAN, explora diferentes ideas y temáticas entre las que se alternan momentos reflexivos y otros de carácter más luminoso.

Gazella nació como grupo a finales de 2021 como una banda «con claras inquietudes creativas sin prejuicios ni miedo a la experimentación y producción de nuevos sonidos», según reconoce el grupo en un comunicado.

Tras «Sol Menor», «Por Qué el Ser», «Inercia», «Azul [ctrl z]» y la sorprendente versión del clásico de Las Grecas, «Te Estoy Amando Locamente», Gazella ha publicado un trabajo donde vuelve a demostrar sus claras inquietudes creativas sin prejuicios, ni miedo a la experimentación con nuevos sonidos, grabado por Lluisen Capafons,Opio del Mono y Adrián Camáñez.

Gazella comparte armonías singulares y evocadoras, como si fueran puentes hacia un mundo hipnótico. Las voces, cuidadosamente equilibradas y enmascaradas, se convierten en un instrumento más, tejiendo un tapiz sonoro que atrapa al oyente y lo sumerge en el misterio de las letras.

Las guitarras, por otro lado, son la columna vertebral de muchas de las composiciones. No obstante, aparecen también momentos híbridos donde lo acústico se fusiona con lo electrónico, creando un paisaje sonoro que oscila entre lo orgánico y lo sintético.

Gazella la forman Raquel Palomino como vocalista; Alba Raja, guitarras y sintetizadores; Luisen Capafons, batería y voces, quien ha formado parte de bandas como INC o Bob Lazy; Adrián Camáñez, guitarrista y teclista, exintegrante de grupos como Here The Captain Speaking y Rainwood; y Mauro Llopis, bajista, conocido en la escena underground por haber pasado por las filas de Thee Vertigos.