El director artístico del Palau de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega, ha asegurado este lunes que tras el cambio de gobierno en la Generalitat sigue trabajando "con normalidad" al frente del teatro de ópera valenciano, en el que nunca ha recibido "injerencias de ningún tipo".

Frente a las declaraciones del ya exdirector del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, denunciado "injerencias" e incluso "censura" por parte de la Conselleria de Cultura, Iglesias ha señalado que sigue "trabajando con normalidad" y ha asegurado que no ha recibido ninguna comunicación sobre su continuidad "ni en positivo ni en negativo".

"Se sigue trabajando"

Iglesias Noriega ha recordado esta mañana durante la presentación de la ópera 'Maria Estuarda' que tiene un contrato en vigor y un presupuesto asignado. "Entiendo que, mientras no te comunique lo contrario, se sigue trabajando".

Sobre si ha recibido algún tipo de injerencia política en su labor, tal y como denunció que le había ocurrido el exgerente del Centre de Carme José Luis Pérez Pont tras su destitución, el director artístico de Les Arts ha dicho no haber tenido "ninguna injerencia".

"Desde el 1 enero de 2019 que llegué hasta hoy, 4 de diciembre, no he tenido injerencia de ningún tipo", ha afirmado, aunque ha indicado que eso no quiere decir que otros sí la hayan podido tener.