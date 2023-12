El Museo Miquel Navarro despeja su camino

En Mislata, entre las callejuelas de la antigua Morería, encontramos un edificio en cuyo interior se esconden cientos de ciudades hechas a su vez de cientos de edificios de zinc, de madera, de piedra, de aluminio, de hierro, de terracota. No es cuestión de magia sino de arte, el de Miquel Navarro, el hombre que hace algo más de tres décadas compró este antiguo almacén de droguería y lo convirtió en su taller. Algún día, más pronto que tarde, el taller de Miquel Navarro será también su museo, el lugar que resuma más de cinco décadas de una trayectoria que ni mucho menos ha llegado a su fin.

«Esta semana ya se ha recibido la subvención de la Diputación de Valencia para acometer la reforma del espacio y convertirlo en el Museo-Taller Miquel Navarro», anuncia Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata y presidente de la fundación que lleva el nombre del escultor.

«El 28 de diciembre -añade el también portavoz socialista en la corporación provincial- celebraremos uno de los patronatos más importantes de la fundación porque adjudicaremos la obra y podremos iniciar esa meta de convertir este taller en un espacio que le dé a Mislata la envergadura cultural que la ciudad y Miquel merecen».

Un lugar vivo y cambiante

Sentado al lado de Fernández Bielsa, flanqueados ambos por unos imponente «guerreros» metálicos que también formarán parte de la exposición permanente de futuro centro cultural, Navarro va desvelando cómo será este nuevo lugar vivo y cambiante dedicado al arte contemporáneo.

«Entrando a la derecha tendremos un espacio para exposiciones temporales. Exposiciones aprobadas por el patronato y que tengan un alta calidad, no cualquier cosa», explica el escultor. «Arriba -prosigue- hay otro estudio que será para proyecciones, biblioteca y exposiciones que formarán díalogos entre mis obras y las de otros artistas. Y aquí abajo, donde estamos ahora, habrá obra mía, muchas ciudades que tengo ahí metidas en cajas y que han ido variando a lo largo del tiempo. Una vez habrá un montaje y otras, otro. Y estos guerreros también estarán, aunque podrá ir cambiando la colocación. Y tendremos conciertos y un pequeño taller para que la gente vea cómo he ido trabajando a lo largo del tiempo».

«A lo largo del tiempo», pero de un tiempo sin acabar porque el artista no piensa que su museo sea una conclusión de su trayectoria. «Yo tengo otro estudio en casa y sigo trabajando allí -explica-. El trabajo es la esencia de mi vida, lo que me mantiene vivo».

"Sin cultura no hay libertad"

A la explicación del escultor, Bielsa añade que habrá un espacio para formación para que los alumnos de colegios e institutos conozcan la obra y trayectoria de Miquel y cómo desarrolla su trabajo. «Este proyecto, o como el hecho de que Mislata tenga Bachillerato Artístico o la propia Bienal de Pintura y Escultura Miquel Navarro, demuestran el esfuerzo del ayuntamiento por hacer de la cultura una de nuestras señas de identidad», añade el edil de Mislata. «Soy de los que piensa que sin cultura no hay libertad, y qué mejor espacio de libertad que el taller donde Miquel, desde su libertad, ha construido decenas de ciudades utópicas que han dado la vuelta al mundo».

La Fundación Miquel Navarro nació en el verano de 2020 para gestionar, exhibir y difundir la obra de este escultor que en 1986 recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas, cuya obra ha sido fundamental para eentender la renovación de la escultura en España y que ha expuesto en las grandes capitales internacionales de la cultura contemporánea. «Hay gente que piensa que uno sería más universal si hubiera nacido en Nueva York o París. Pero yo he tenido el reconocimiento de esas ciudades sin haber sido de allí. Yo soy mislatero», proclama Navarro, para recordar a continuación aquella frase de Passolini que decía que «lo profundamente provinciano es profundamente universal».

Un pasado vanguardista

Provincianas o universales, habrá pocas ciudades en el mundo cuyo pasado no se vea reflejado en antiguas pinturas y litografías sino en una obra tan absolutamente contemporánea y vanguardista como la de Miquel Navarro. «Miquel ha trasladado a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, la Mislata que era y ya no es -apunta Fernández Bielsa-. Las acequias que la atravesaban, el barro y los insectos que él ha transformado en esculturas, las chimeneas de las industrias que había aquí hace 60 años... Es una historia real de vida que él ha proyectado en su obra. Una manera de vincular la ciudad del pasado y la del presente y reconocerla como un espacio más habitable, más humano, más cercano».

Navarro recuerda que, cuando él fue niño Mislata aún «era un pueblo conectado a València por un tranvía. Y cuando viajaba con el tranvia a la ciudad me quedaba fascinado con los edificios altos, los cines, los teatros, las pastelerías, los coches…». Él, no obstante, es un artista poco aferrado a la nostalgia, así que -advierte- sus ciudades no son tanto un reflejo de ese recuerdo sino del momento en el que las ha creado. «Cada ciudad mía es diferente a las otras por el orden, por el caos, por ser o no ser un cobijo».

Cobijo y refugio

Hablando de cobijo. En cierta ocasión Miquel Navarro depositó una de sus enormes y pesadas esculturas en un rincón del taller y suelo empezó a hundirse. Gracias a eso, descubrió bajo el edificio una serie de galerías excavadas durante la Guerra Civil para servir de refugio contra los bombardeos. Allí Navarro guarda ahora las botellas de vino de su cosecha, pero la idea, apunta Fernández Bielsa, es rehabilitar este espacio para hacerlo visitable como parte del conjunto del museo.

Y así, poco a poco, el camino del Museo Taller Miquel Navarro se va despejando sin dejar de ser «largo, complicado y con muchas trabajas», tal como reconoce el presidente de la fundación. «Es importante el compromiso de la diputación, tanto en la pasada legislatura como en esta, de construir este museo y en 2024 trabajaremos para que se haga realidad» señala Fernández Bielsa, quien lamenta por contra que la Generalitat haya eliminado de los presupuestos la subvención que se había anunciado para este proyecto: «Hemos presentado una enmienda y estamos a la espera de que rectifique -afirma Bielsa-. Aquí no se habla de política, sino de cultura, arte y de cómo se puede hacer de las ciudades utópicas ciudades reales».