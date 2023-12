Jonathan Segade: "Hay mucho prejuicio hacia los fotógrafos de moda, se nos encasilla"

Era media tarde y el fotógrafo de moda Jonathan Segade ya esperaba sentado en el sofá blanco impoluto de la sala La Trini, en València, en la que a escasas dos horas inauguró su primera exposición. Un fugaz atardecer rosa y azul invernal rebotaba contra las luces frías de la sala dejando entrever el blanco y negro de algunas de sus obras favoritas. Cuarenta y dos fotografías sustraídas de casi dos décadas de trabajo en la industria de la moda, algunas de ellas para marcas y medios de prestigio alrededor del globo. Bajo este escenario el valenciano reflexiona sobre su obra, la fotografía y las tendencias de una industria cada vez más democratizada y globalizada.

Jonathan Segade y fotógrafo internacional de moda ya van de la mano. ¿Qué representa esa internacionalización? ¿Desde dónde trabaja realmente?

Me mudé a Paris en 2009 y estuve viviendo allí durante 7 años, hasta que volví a València. Si te mueves cuando ya estás establecido te haces jaque a ti mismo porque pierdes esa conexión directa. Pero vivimos en un mundo bastante globalizado, si me sale un encargo o una reunión importante en dos o tres horas estoy en una gran capital. No me veía viviendo en París siempre.

¿Está en València con conexión al mundo?

Exactamente. El concepto es un poco como teletrabajar. Yo estoy en València, esta es mi base y me voy moviendo. Cuando llegas a un cierto nivel te das cuenta de que no hay un lugar estable. Puedes vivir en París pero luego te tienes que ir a Los Ángeles dos meses. Entonces decidí comprarme una casa en la huerta y vivir aquí tranquilamente con mi familia.

Esta evocación a la naturaleza se intuye en su obra. Las imágenes que presenta transmiten esa tranquilidad e incluso paz o silencio.

Soy una persona que no tiene demasiado de eso. Muchas veces los asistentes son los que ponen la música. Estoy tan concentrado que cuando ellos no están no hay música en las sesiones. Yo solo no genero ese ambiente. Sí que veo a otros fotógrafos que sin su música no saben empezar, yo como mucho me pongo jazz para estar más tranquilo.

¿Cuáles son sus inspiraciones audiovisuales?

Richard Avedon, Steven Meisel, Robert Mapplethorpe o Jeanloup Sieff. Inspiración más moderna: David Sims o Karim Sadli.

Entre su colección destacan los desnudos y la forma en la que trata el cuerpo femenino. ¿Cómo surgen estas fotos dentro del periodismo de moda?

Hay mucho prejuicio hacia los fotógrafos de moda, se nos encasilla en un tipo de fotos. Esto es como con fotógrafo de boda, a lo mejor entre mil bodas hay 10 fotos que representan su obra. Mi fotografía de desnudos es un proyecto que empecé durante la pandemia. Llevo tres años trabajándolo y para mí supuso un antes y un después.

¿Este proyecto mantiene alguna relación con el ‘boom’ de la liberación del cuerpo de la mujer y la normalización del pezón femenino?

No. De hecho no son propiamente dicho desnudos, yo busco la geometría del cuerpo. Retratar un desnudo total me parece un riesgo elevado a nivel fotográfico, sin entrar al escaparate de lo que pueda ver la gente. Es complejo que no quede vulgar.

¿Cómo trabaja para no caer en la sexualización y fotografiar desde el respeto?

Estas fotos surgen con modelos con las que durante la sesión fotográfica ha habido una conexión. La modelo se siente cómoda, dispuesta y da pie a hacer estas fotos. Sí que me gustaría más adelante hacer sesiones específicamente de este tipo y una exposición de este proyecto.

En la selección de obras para su primera exposición el punto en común es el blanco y negro.

Me gusta el blanco y negro, soy bastante clásico en ese sentido. La verdad es que cuando estás fotografiando no piensas mucho, es pura intuición. La mayoría de las fotografías surgen de la magia del momento, la luz, la composición y la estética; es un equilibrio entre las emociones y la técnica. Me apetecía ver estas imágenes impresas, de normal se pierde con las redes sociales.

Pese a no hacer vídeo, sus fotografías captan el movimiento, ¿cuál es la clave para ello?

Que la modelo lo entienda y lo sepa hacer. Es complicado enfrentarse a la cámara, necesitas haber trabajado bastante. Aun que a veces te sorprendes. Por ejemplo, en esta sala hay una foto en la que la modelo estaba haciendo su primera sesión y me impactó con los movimientos que hacía. Era innato. Esto lo puedes prever. Yo ya sé cómo se va a mover según cómo se sientan, es una de las cosas en las que me fijo siempre en una modelo. Si son más elegantes o más serias lo ves en ese momento y sabes qué fotos tomar.

Volviendo a los nuevos formatos. La Inteligencia Artificial (IA) es la protagonista de todos los debates. ¿Ya forma parte de su día a día?

Sí, con algunas imágenes estoy experimentando y en otras implemento la IA en ediciones básicas como quitar pelitos o modificar fondos. A nivel tecnológico cuando trabajas a alta resolución no consigue igualar la calidad, aún no está preparada. Igual en dos años sí.

¿Es la IA un motivo de inquietud en la fotografía?

No me da miedo, creo que es una herramienta más. Es otro paso hacia la democratización de la fotografía, como el que adelantó la fotografía digital frente a la analógica. Pese a las disonancias, al final todo tiene que convivir. Yo me quiero formar para entender cómo implementar la IA en mi trabajo, de momento el mayor avance que veo es en la edición de los decorados que antes se hacían con 3D. Al final solo es un modo más de falsear la realidad.

¿Además de la IA, qué demanda la industria de la moda?

Ahora se pide regresar a los años 90 y los 2000, tendencias minimalistas, a lo analógico restando nitidez y el ultra gran angular que los nuevos modelos de iPhone han sabido incorporar. La última se debe a que ahora queremos verlo todo, antes veíamos una imagen más concentrada. A mí me gusta mucho utilizar lentes que ofrecen este ángulo de visión aumentado porque me parece divertido el riesgo que presentan.

¿Es obligatorio caer en la ola de las tendencias estéticas?

Ir cambiando está bien, pero poco a poco el fotógrafo de moda se tiene que centrar para él crear un escudo personal y no sentirse amenazado continuamente. Si haces fotografía minimalista cuando se lleva el minimalismo te saldrán muchos encargos, pero de repente la industria cambia y te desplazan porque ya no estás dentro del círculo. Lo mejor es crear también un estilo personal al margen de las modas.