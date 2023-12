Por fin me ha llegado al teléfono esa formidable herramienta de autoconocimiento que es el informe anual de Spotify. Los hay que compartirán el dichoso wrapped con todo bicho viviente, revelando sin querer los traumas, deseos, alegrías y disgustos que han experimentado durante 2023. Otros lo haremos queriendo, poniendo todo el hígado en una estúpida ceremonia de catarsis exhibicionista a mayor gloria de nuestro propio escarnio. Así que hoy hablaré de mí a calzón quitado, sí, pero sepan que, en el fondo, también estoy hablando de muchos de ustedes.

Después del profundo ejercicio de introspección que ha supuesto bucear en mi subconsciente guiado por la lista de canciones más escuchadas, he descubierto que la nostalgia es mi principal motor emocional. Ese sentimiento deliciosamente bello, absurdamente inútil y en ocasiones devastador, me lleva a celebrar las derrotas de mi pasado y a maldecir las victorias obtenidas en mi madurez. A vivir los recuerdos de manera pornográfica y a ponerles una banda sonora de la que mis primos del algoritmo han tomado buena nota.

En cuestión de las dos semanas en las que me sometí a un régimen inhumano para caber en mis vaqueros favoritos, escuché 37 veces «Campeón» de Ellos. En junio tuve una cena de reencuentro de la EGB, el evento nostálgico del año, y utilicé esa canción como himno de motivación para evitar comer cualquier cosa que arrojara sombra. Recuerdo el cole con cariño, pero fui un niño feúcho, débil y descoordinado (también de adulto) y quería que todos aquellos ases del balón que se reían en los ochenta de mi inoperancia futbolística me vieran hecho un pincel. Volví a perder la partida cuando el más cruel de todos ellos, después de regalarme el oído durante toda la noche porque me lee, me pidió prestado un dinero que jamás me devolverá. Eso sí que es monetizar la nostalgia, y no lo de «Cuéntame».

Más. En apenas diez meses me crucé con todas mis exnovias excepto con una, la que vendría a ser el monstruo al que te enfrentas en la última pantalla del videojuego. Nada malo que decir de ellas, todas son maravillosas, pero se han convertido en el combustible de mi melancolía y en el sujeto de muchas de mis fantasías imaginadas en condicional. Ya saben, el todopoderoso hechizo que comienza con las mágicas palabras «¿Y si?» para dar comienzo a la dulce ucronía.

Esas presencias agradablemente perturbadoras han sido las responsables de la escucha compulsiva de canciones que tenía olvidadas y del culpable deleite resultante de ello. Así, reencuentros parecidos al que narran Deneuve en la melodramática «Deseando amar» provocaron que la escuchara 26 veces en 30 días. Amores de juventud, pasiones estivales que quedaron a salvo de la mácula de la realidad cotidiana en su urna de pasado idealizado. Y por eso, acciones tan prosaicas como planchar, tender, limpiar el retrete o reunirse con la seño, que no cabían en aquellos verdes pastos, mejoran sustancialmente con «El bello verano», de Family, y esa línea demoledora que habla de «soñar el verano en el que fuimos novios y poderle cambiar el final».

Spotify también me ha recordado que una misma obra de arte puede ser interpretada de diferentes maneras dependiendo de tu estado de ánimo. Aterrado por el paso del tiempo y sus efectos, cambié mi parecer sobre «A lady of a certain age» de Divine Comedy. Hace años me reía de su protagonista, la ricachona anciana solitaria que busca compañía en la barra de un bar, tan magistralmente retratada por el divino Neil Hannon. Ahora me parece una sádica broma que gana saña con cada escucha y, mientras escribo esta tontería, ya voy por la septuagésimo sexta.

Los remordimientos, la nostalgia, intentar envejecer dignamente y hacer el idiota lo justito para no tener un disgusto. El material del que están hechos mis fracasos. Pienso que fue la combinación de todo ello lo que me llevó a escoger de manera subconsciente «Boys don’t cry» de los Cure como primera canción de mi Top 5, pero no se engañen: contrariamente a lo que insinúa su título, este 2023 he consumido más kleenex que un sátiro con priapismo en un peep show. Llorando, digo.