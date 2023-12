Love to Rock regresa en 2024 ya posicionado como el festival de otoño de València. Los días 11 y 12 de octubre en la Marina de València, plaza marítima de la ciudad y espacio de referencia para el ocio activo y la música en directo, se reunirá la mejor música en directo con otras propuestas que hacen de Love to Rock un evento que no se queda solo en lo musical.

Primera tanda de siete confirmaciones Los primeros nombres que van a dar forma al cartel de Love to Rock de 2024 ya van viendo la luz. Sidecars, Dorian, La Habitación Roja, Ángel Stanich, INNMIR, Depresión Sonora y Aiko El Grupo son los siete primeros. Sidecars presentará su último trabajo "Trece". La banda de pop-rock madrileña formada por Juancho, Gerbass y Ruly, sigue siendo ese grupo de amigos que tiene la capacidad de componer temas reconfortantes y cantar nuestra canción, aunque no siempre sea de amor, aunque no siempre sea de desamor. Dorian traerá las canciones de "Ritual", un álbum de marcado carácter cosmopolita que disloca los parámetros de la música pop al uso planteando un poderoso diálogo musical entre Europa y América, desde el cono sur hasta Estados Unidos, desde synth pop y el french touch al rap británico, desde la chacarera argentina al italo disco, estableciendo un antes y un después en la carrera de los barceloneses. Pasión por las canciones pop El cuarteto valenciano La Habitación Roja está compuesto por Jorge Martí, José Marco, Pau Roca y Marc Greenwood. Su carrera es fiel reflejo de su pasión por las canciones pop atemporales y está jalonada de auténticos himnos que han tocado la fibra de varias generaciones. Pop rock de amplias y generosas miras, construido y practicado con una mezcla de entusiasmo y profesionalidad que los hace únicos, por singulares y por longevos. En 2021 celebraron su vigésimo quinto aniversario con el lanzamiento de dos álbumes; "Años Luz" y "Años Luz II". Ángel Stanich es un artista inclasificable, genuino, aquel desconocido de voz extraña que debutaba con Camino ácido (2014) y se transformó en poco tiempo en una de las referencias de la renovación musical más vigorosas del panorama musical. "Polvo De Battiato" es su tercer LP y nos descubrirá en Love to Rock un Stanich algo diferente que explora un territorio quizás más intimista y, a su manera, confesional. Explosión de color y energía INNMIR, productora, cantante y DJ valenciana, es una explosión de color y energía y en sus sesiones crea un universo propio capaz de mezclar géneros como el pop-rock, el indie, la electrónica o el indie dance. Depresión Sonora es el nombre bajo el que se encuentra Marcos Crespo, nacido en Vallecas en 1997. La temática de sus canciones explora las inquietudes de un veinteañero de extrarradio en su cruce por las turbulencias emocionales de la etapa vital que afronta. Su música se nutre del post-punk y su discurso radiografía un presente que es el suyo y el de toda una generación fatigada, ansiosa y empujada sin alternativa al hiperproductivismo. Aiko El Grupo son el sueño "riot" punk hecho realidad Sus últimas canciones, confirman a un grupo de mujeres con una actitud imparable, incontestable, irreverente, con un humor ácido y directo, con el pedal de distorsión al 11; una apisonadora de juventud.