Luci Gutiérrez: "La manera objetiva de valorar y apostar por la ilustración es lo que se paga por ella"

La fauna de Baba Kamo, la ilustración y el libro ilustrado ya han tomado el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC). El festival y la feria dieron ayer inicio a su sexta edición, y hasta mañana cuenta con varias actividades, talleres y masterclass, además de una exposición con ilustraciones de 38 libros y 32 proyectos inéditos de países como Argentina, Bulgaria, México, Polonia, Italia, Brasil o Bélgica; y más de 30 editoriales y sellos de autoedición.

Uno de los nombres propios que destacan esta edición es el de Luci Gutiérrez, Premio Nacional de Ilustración 2023, que impartirá una charla hoy a las 19:30 horas, con traducción simultánea al lenguaje de signos gracias a la colaboración de Fesord CV.

Entre otras cosas, la artista explicará su trabajo, enseñará algunos de sus proyectos y, a las 16:00 horas, estará firmando libros.

Carrera en Estados Unidos

Gutiérrez (Barcelona, 1977) es una de las artistas más sobresalientes en el panorama actual y no ha querido perderse la cita con Baba Kamo. Como ella explica a Levante-EMV, lleva 15 años trabajando principalmente para Estados Unidos, si bien apunta que la situación «ha cambiado un poco los últimos años», ya que puntualiza que ha recibido más propuestas desde España. No obstante, asegura que el premio la sorprendió: «supongo que me equivocaba pensando que no llegaba aquí».

Entre otras cosas, el jurado destacó su estilo limpio de líneas depuradas, además de «su brillante discurso que conjuga la excelencia gráfica con el aporte de ideas, destacando la elegancia y el humor inteligente, así como su compromiso social». «Con una gran maestría, la autora maneja un lenguaje propio de la contemporaneidad que ha abierto caminos para las generaciones recientes de la ilustración», argumentaron.

Gutiérrez ha publicado sus trabajos ilustrados en medios de renombre como The New York Times, The Washingotn Post, Wall Street Journal o The New Yorker, y también tiene los libros 'English is not easy' (Blackie Books, 2013)—todo un best seller— y 'Manual de autodefensa' (Blackie Books, 2019).

Este último, según explica, «es lo opuesto al mensaje imperante de anhelo de felicidad y a esos mensajes tóxicos de autoayuda que lo impregnan todo. Tanto positivismo no es bueno y el libro es necesario para compensar la balanza»; mientras que 'English is not easy' es «la última oportunidad» que la autora se dio con el inglés; un peculiar «libro de consulta» y manual a medida para «asimilar la información» y con dibujos que hizo durante unos meses en Nueva York.

«Es un formato extraño difícil de catalogar porque no es una guía de idioma convencional ni un libro ilustrado al uso, pero era el formato que me funcionaba a mí y pensé que podría funcionar a otra gente», afirma.

«El espacio es reducido»

Sobre el mercado norteamericano de publicaciones, Gutiérrez apunta que es «enorme», ya que «además de las grandes cabeceras, hay muchísimas revistas de todo tipo por lo que hay mucho espacio para la ilustración».

«En España encuentro que ese espacio es muy reducido y las opciones para un ilustrador son limitadas. Además las tarifas que se manejan son muy bajas. Entiendo que hay una diferencia importante entre los dos mercados por el número de lectores y su repercusión en recursos económicos, aún así, mi percepción es que se suele optar por reducir costes sobre la calidad y eso afecta a la ilustración», lamenta.

En este sentido, la ilustradora recuerda que «la manera objetiva de valorar y apostar por la ilustración es considerando lo que se paga por ella».

A la pregunta de si nadie es profeta de su tierra y si primero hay que triunfar en el extranjero para ser, luego, reconocida en casa, Gutiérrez cree que «algo de eso hay». «Está bien considerado publicar fuera y supongo que es porque existe la idea de que si los de fuera consideran que algo está bien es que debe estar bien», reflexiona.

A la hora de crear, Luci Gutiérrez tira de la ironía que la caracteriza. Dice que su motivación es «pagar las facturas», pero seguido asegura que también lo es «el divertimento y la curiosidad». «Si sabes dónde acaba un camino, no hay diversión ni aliciente para seguirlo. Creo que el factor sorpresa es necesario, si uno se aburre, ha de disimular muy bien para que no se note en el resultado».

Sobre qué hará con los 30.000 euros del premio nacional, no duda en contestar: «Acceder cada noche a la aplicación de mi entidad bancaria, mirar el saldo de mi cuenta con lágrimas en los ojos e irme a dormir».