No me gusta la Navidad. La paz en la Tierra para los hombres de buena voluntad y esas paparruchas. Las aglomeraciones, las luces, el amor, las sonrisas, los abrazos, las vacaciones escolares, el gasto, las cuchipandas. Las listas. Las odio. Si eres periodista musical, a las típicas de esta temporada (la de la compra para los banquetes, la de los regalos, la de los éxitos, la de los fracasos, la de los despropósitos de año nuevo) se añaden las de los mejores discos, las mejores actuaciones, las mejores canciones. Es que de pensarlo me entra un no sé qué, como si un perro me mordiera el cogote, que me pongo malo. Pero malo de acostarme. Y así, en mi infinito morro, he pedido a mis tres artistas valencianos preferidos de este año que me hagan la faena eligiendo sus tres mejores elepés publicados en 2023.

Doctor Divago publicó en enero “La tierra prometida”, un trabajo soberbio que está entre lo mejor de su carrera. Para su líder, Manolo Bertrán, que Lapido saque disco siempre es un alegrón. Explica que, en “A primera sangre”, el granadino “sigue construyendo su propia leyenda, derrochando clase a pesar de las dificultades y reconfortándonos, como hace con cada nueva entrega”. “Arrecife”, de Fino Oyonarte, es un disco “preciosista, muy cuidado, con unas melodías y unos arreglos muy elegantes. A la vez se trata de un disco muy natural y directo, con una esencia purificadora que a mí en particular me viene muy bien escuchar”. Cierra su terna con “No me gusta el rock and roll”, de Johnny B. Zero. “Sus discos anteriores son muy buenos, pero este me congratula incluso más porque está cantado en castellano. Tiene canciones estupendas y la calidad general del grupo es indiscutible, pero lo que más me atrae es ese impulso de ir más allá de las constricciones de género, que es muy de agradecer”.

En abril, Carolina Otero dio la campanada junto a sus Someone Elses publicando “Popalina”, un disco que engancha desde la primera escucha y que está lleno de energía y sonidos noventeros. De 2023 nos recomienda “The record”, de Boygenius, porque se trata de “una banda de indie rock que construye canciones maravillosas con unas voces bellísimas y una batería espectacular, Carla Azar, de Autolux”. De “Lucky for you”, de Bully, destaca que Alicia Bognanno canta “mejor que nunca” y que algunos arreglos suenan a Cure, Pixies o Veruca Salt. “Me gustan mucho los bajos distorsionados y que se cuiden las melodías de la voz”, explica Carolina, cuya tercera recomendación es “Pura luz”, de Exfan. “Es el tercer disco de este proyecto de Pat Escoin. Defienden muy bien sus canciones en directo, aprovechando todo lo bueno del formato power dúo”. De la última entrega de la que militara en Romeos, Lula y Los Amantes se queda con “Capa cero” y “Basilisco”.

Alucinante latigazo

La chavalada de Platz, cuyo primer largo “Prochaska y Diclemente” salió en marzo y cegó a propios y extraños con su alucinante latigazo de rabia talentosa, me pasan cuatro discos. Uno por barba. Cómo les voy a poner pegas, si me están escribiendo el artículo. Massad Kassab, su vocalista, se decanta por otro debut, el de Cora Yako, por “su expresividad terapéutica, pero también por su calidad sonora y de producción, y por sus referencias a Dinosaur Jr. o Smashing Pumpkins”. Daniel Biot, batería, vota por los también valencianos Gazella porque “en su primer elepé han apostado por un sonido experimental y ambiental que personalmente me gusta mucho”. El guitarrista Lucas Calpe, elige “No me gusta el rock and roll”, de Johnny B. Zero. “Es un álbum en el que predomina el pop rock, pero que cuenta con algunas progresiones y riffs muy pesados. Trae una mezcla muy interesante, con canciones técnicamente simples, pero extremadamente bien hechas. Un disco de 10, sinceramente”. Por último, el bajista Izan Navarro se queda con “O Monolith” de los británicos Squid por “su habilidad para mezclar ingredientes de diferentes géneros de una manera muy fluida y su capacidad para sorprenderte en el desarrollo de cada canción”. Gracias a todos ellos por la música, gracias a ustedes por leer y escuchar. Felices fiestas y hasta el año que viene.