La historia de los 'ángeles músicos' de la Catedral de València

Los ‘ángeles músicos’ de la Catedral de València son solo uno de los grandes reclamos de la seo valenciana. Su historia, al completo y novelada, se traslada ahora al libro Arcís (1469), escrito por Eva Ruano y publicado por Editorial Samaruc. El libro surge al hilo de la investigación de la escritora valenciana sobre el siglo XV. «Me quedé maravillada y necesitaba escribir algo sobre esta historia maravillosa, una historia de nuestra ciudad que no tiene nada que envidiar a la historia de las ciudades más importantes de Europa. Necesitaba contarla porque no había nada escrito», explica la autora, quien matiza que sí había investigaciones sobre estos ángeles u obras que los mencionaban y se inspiraban en ellos, pero no existían, según asegura, ninguna novela que contara su historia al completo.

«Me cautivó totalmente y me puse a investigar los detalles. A partir de ahí, los personajes son reales. A algunos he tenido que crearles la personalidad a partir de lo poco que conservamos de ellos. Imaginé como un personaje que está en Italia se puede enterar de algo que ocurre en València, con las comunicaciones de la época. También hay personajes ficticios [como el que da nombre al libro] porque es una novela, no es un tratado de historia», insiste Eva Ruano. 21 de mayo de 1469, el origen La escritora se muestra entusiasmada a la hora de recordar la historia de estos ángeles músicos de la Catedral de València, cuya restauración comenzó en 2004 (el año que viene hará 20 años): «El 21 de mayo de 1469, por la tarde, se celebró en la Catedral la gran fiesta de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y se hacía una gran representación teatral. El Espíritu Santo se representaban con una paloma enorme, metálica, llamada la palometa, que iba escupiendo fuegos artificiales. Cuando termina la fiesta, todos se van, pero cuando llega la noche, se ve un fuego cerca de las doce. Alguien lo ve y da la voz de alarma. Entonces se piensa que una chispa se pudo ocultar porque aquello estaba lleno de telas. Fue prendiendo poco a poco y cuando se dieron cuenta ya se había incendiado todo, la capilla mayor, se destruyeron los muros y la bóveda que estaba pintada con ángeles que tocaban los instrumentos del martirio, de la pasión». Tras el incendio, «había que restaurarlo y es cuando aquí entra el primer Renacimiento en la península. El primer fresco renacentista que se conoce lo tenemos en València. Se plantea quién lo puede pintar. Hay pruebas, pintores que vienen. Finalmente interviene el obispo Rodrigo de Borja, cardenal en Roma y futuro papa Alejandro VI. Él quiere decidir quién lo pintará. Hay dos pintores valencianos, o al menos que vivían en València, que lo intentan. Pero aquello es un fracaso. Pero, ¿cómo se entera el obispo de lo que está ocurriendo en València? ¿Quién puede contárselo y de qué manera? ¿A qué viene realmente el obispo a València? Porque no viene solo a eso», plantea Eva Ruano en Arcís (1469). «Finalmente -relata- elige a dos pintores italianos [Paolo San Leocadio y Francesco Pagano] que pintan para él. Habrá pugnas con los pintores locales. Hasta que finalmente tenemos los ángeles que conocemos hoy». «Cuando llega el Barroco -continúa- se cubre todo de ese estilo. Es en 2004 cuando se decide recuperar esos ángeles renacentistas. Ya se sabía que existían, pero no cuál era el estado en el que se encontraban. En 2004 se vio que se podían restaurar. La sorpresa es que estaban en bastante buen estado. O sea, que en 2004 fuimos los primeros en verlos desde el siglo XVII». ¿Quién avisó a Roma? Los hechos que relata Eva Ruano son fieles a la realidad. «Lo que ocurrió en la Catedral es real. Sí he tenido que imaginar qué personaje pudo ir a ver la Catedral, quién avisó a Roma de lo que estaba ocurriendo, escenas del mercado, cómo compraban, las sensaciones de la gente, el día a día»... La autora revela que ha disfrutado con cada página de este libro, tanto de la parte histórica como de la novelada. «Empecé disfrutando con el estudio del Siglo de Oro. Eso fue fantástico. A la hora de novelar, disfruté con los diálogos de los personajes de aquella época. Disfruté imaginando un viaje a Roma para hablar con el cardenal. Los personajes que no son reales te dan la libertad, son tuyos, pero tienes que encajarlos dentro de esa sociedad. Tiene que resultar verosímil». Sobre el título del libro, su autora revela que «Arcís es un chico que cuando empieza la novela tiene 16 años y cuando termina tiene 30. 1469 es el año de origen de la historia. Arcís es un chico curioso, que todo quiere saberlo y que nos acompaña por los acontecimientos de la ciudad. Tiene un gran interés por la vida, por la gente». Sobre cómo defendemos nuestro patrimonio, Ruano explica que «cuando terminé la novela mi sorpresa fue que hubo quien me decía que es una historia local. Entonces, si yo la sitúo en una aldea de las afueras de Roma o de París, ¿sigue siendo local? Porque todo es local, todo ocurre en un momento determinado y en un lugar determinado. En esta época estamos hablando de una ciudad muy importante, València era la ciudad más importante de la Corona de Aragón», reivindica la autora de Arcís 1469.