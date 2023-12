València siempre es una ciudad de parada obligatoria para los músicos y artistas durante sus giras. Año tras año, los diferentes espacios del 'cap i casal' acogen una gran cantidad de conciertos y espectáculos. Y 2024 no podía ser menos.

A falta de pocos días para terminar el año, algunos artistas ya han anunciado que estarán en la ciudad en los próximos meses. Es el caso del cantante mexicano Luis Miguel, que regresa el próximo 27 de julio -y tras seis años de ausencia- al estadio del Levante UD.

Malú también presentará su nuevo disco "A todo sí" el próximo 13 de abril, con el que conmemora sus 25 años de carrera musical. Los hermanos Muñoz también celebrarán sus bodas de plata encima de los escenarios el 15 de junio en la Ciutat de les Arts i les Ciències. Estopa consiguió agotar las entradas en poco más de una hora.

Más confirmaciones

La música de Belén Aguilera inundará el Palau Alameda el 12 de abril. Tras el lanzamiento de su último EP “METANOIA”, y con otros dos álbumes a sus espaldas que le han impulsado hasta lo más alto de las listas de éxitos nacionales, la artista regresa a València.

Por su parte, la banda sueca The Hellacopters llega por primera vez a València el próximo 29 de mayo. La cita será en la sala Repvblicca para vivir en directo «Eyes of Oblivion», su nuevo ábum de estudio tras 14 años sin nueva música y que se sitúa como uno de los más ambiciosos de su carrera.

Con un estilo propio creado a partir de pinceladas musicales de los 60 y 70, el quintento de Estocolmo ocupa el trono del rock escandinavo desde hace 30 años, manteniendo su frescura y energía intactas. Su primer álbum de estudio «Supershitty to the Max!» (1996) les valió un Grammy sueco a mejor álbum de hard rock, al tiempo que la canción de apertura del mismo, «(Gotta get some action) Now!», se ha convertido en todo un clásico. Con los posteriores «Payin' the dues» (1997), —en alta estima para fans y críticos— y «Grande rock» (1999) refinaron el oficio al tiempo que «High visibility» (2000) y su secuela «By the grace of God» (2002), tras su salto a Universal, les regalaron el disco de oro.

«Rock & roll is dead» (2005) con su himno «I’m in the band», así como el posterior «Head off» (2008), clarificaron por qué son uno de los grupos más influyentes de nuestro tiempo. «Eyes of Oblivion» (2022), evidencia la química explosiva de la banda que permanece con su núcleo sonoro intacto: música rock enérgica y conmovedora que logra ser tan suciamente peligrosa como melódicamente irresistible.