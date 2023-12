El campus de Berklee Valencia vuelve en 2024 con la octava edición del Berklee Global Career Summit, una conferencia enfocada en el desarrollo profesional en la industria de la música, que tendrá lugar en CaixaForum València del 16 al 19 de enero. Más de 25 líderes de la industria global participarán como ponentes y mentores con el objetivo de «inspirar y aportar a los asistentes las herramientas necesarias para avanzar en sus objetivos profesionales», según la entidad.

A través de charlas, paneles y talleres adaptados a distintos niveles, así como sesiones personalizadas con los expertos asistentes, se profundizará principalmente en las áreas del negocio del entretenimiento, la música en vivo, la producción musical, o la composición musical y de bandas sonoras.

«Oportunidad única»

La conferencia, que representa una «oportunidad única» para entrar en contacto con profesionales de la industria y miembros de la comunidad de Berklee, abrirá sus puertas al público general con un número limitado de entradas. Los estudiantes de Berklee Valencia están inscritos directamente en el evento.

Los ponentes confirmados de este año incluyen conocidos líderes y profesionales de la industria como Louisa Rainbird, head of music en Amazon Studios en Europa; Will Littlejohn, diseñador de sonido, supervisor de post-producción y productor musical con más de 20 años de experiencia en diseño para cine, televisión, publicidad y videojuegos; Jeanine McLean, presidenta de MBK Entertainment Inc. y reconocida por Billboard Women in Music, Billboard Power Player, Pollstar and the Ebony Power 100 List y Kathryn Bostic, premiada compositora y artista conocida por sus trabajos para películas, series, teatro y música sinfónica.

El evento concluirá con su tradicional Berklee Showcase, un concierto gratuito, abierto al público general hasta completar aforo, que tendrá lugar a las 20.30 horas en la sala Jerusalem en València.