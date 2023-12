Tesoros con historia en el ETNO

Una bota militar de tres hebillas de la fábrica Segarra, un disco de Raimon, una guía telefónica, un camisón comprado en París o un molde de Chocolates Valor pueden tener muy poco significado para algunos, pero para otros pueden constituir auténticos tesoros, que esconden grandes historias, la mayoría desconocidas.

El ETNO recoge algunos de estos objetos en la segunda exposición "Tresors amb història", los cuales están vinculados a la segunda y la tercera temporada del programa de À Punt. La muestra, que engloba un total de 118 piezas, pretende destacar el valor que estas representan para algunas familias valencianas. "Son piezas de naturaleza muy diversa, pero para sus propietarios son tesoros, ya que proceden de sus descendientes, y muestran la conexión con el contexto histórico y cultural del pueblo valenciano", señala el comisario de la exposición, José María Candela.

Entre las piezas, que se podrán visitar hasta el próximo mes de abril, se encuentran objetos relacionados con algunos oficios como moldes de la fábrica de Chocolates Valor o el casco de la primera piloto valenciana. La Guerra Civil y la represión franquista también protagonizan la muestra a través de algunos elementos como cartas del exilio o un cofre diseñado en la prisión de San Miguel de los Reyes.

Fiestas y arte

Las fiestas y el arte también están presentes en la exposición. Así, los visitantes pueden conocer la historia de la banda portada por la Bellea del Foc de 1993, un vestido de la dansà de la Font de la Figuera, un cartel de los años 80 del Institut Turístic Valencià o una escultura del ceramista Peyró Mezquida.

Los objetos más antiguos, los cuales están acompañados por una breve explicación y un código QR que dirige al visitante a la entrevista completa, datan de 1890. Por ello, han sido sus familiares los que se han encargado de conservarlos como una reliquia. "Este pañuelo de seda es de mi bisabuela. Lo utilizaba para curar el empacho. Era de Almoines. Mi madre me enseñó hace algunos años a curar el empacho", señala el texto que acompaña a uno de los objetos de la colección. Otra de las piezas que llama la atención es un camisón de París, que tiene un gran valor para su dueña. "Es el primer regalo que me hicieron cuando fui a París cuando tenía 16 años. Me lo regaló la ama para la que trabajaba", indica.

Pasado y presente

A pesar del sentimentalismo y la emotividad que representan estos objetos para sus familiares, también recogen una parte de la historia del territorio. Entre ellos se encuentran algunas piezas de la "pantanà" de Tous, que aún conservan el barro. "Es un frasco con auténtico barro. Tiene 41 años y todavía huele a humedad", recalca el escrito.

Y entre las piezas no puede faltar una que ha quedado marcada en el imaginario de la sociedad valenciana. Una gran meditadora, símbolo de las Fallas 2020 -suspendidas por la pandemia-, es la encargada de despedir a los visitantes que acuden a la exposición.