Scorpions, la mayor banda continental de heavy metal, están de vuelta. Y lo hacen con su mayor gira en España, un tour "sin precedentes" con la que la banda alemana celebra los 40 años de “Love At First Sting”, su álbum más mítico.

Como ya adelantó este periódico, finalmente se confirma que Scorpions actuarán el próximo verano en València. En concreto, será el 11 de julio en la Marina Sur, un espacio que ya tenían "reservado" y para el que ya han cerrado fecha.

Además de València, también han anunciado ya conciertos en Chiclana de la Frontera y Madrid, y próximamente habrá nuevas fechas en el norte de España.

El disco más exitoso

“Love At First Sting”, el álbum que catapultó a los alemanes al estrellato mundial, es uno de los discos más icónicos y pilares de la historia del heavy metal. Éxitos como “Rock You Like A Hurricane”, “Still Loving You” o “Big City Lights” forman parte del imaginario colectivo de todo amante del rock and roll en todo el mundo. Todas formaban parte de un tracklist único. Otros himnos de la banda son “Wind of Change”.

Desde The Music Republic aseguran que será "una de las giras de rock del año de nuestro país que harán vibrar a decenas de miles de fans que quieren ver a una banda en plena forma" y prometen "una producción con todo tipo de detalles espectaculares" sobre el escenario, donde harán "un repaso a su carrera", de más de 50 años.

Las entradas se pondrán a la venta en la web scorpions.es el martes 26 de diciembre a partir de las las 14:00 h.