Los villancicos también suenan a reggaeton

Una de las costumbres más arraigadas durante la Navidad es la de cantar villancicos, ya sea en los colegios o en las propias reuniones familiares. Pequeños y no tan pequeños entonan alrededor de la mesa, y de la mejor manera posible, algunas de las canciones navideñas más famosas. «Noche de Paz», «Blanca Navidad» o «Los peces en el río» son sólo algunos de los temas que no pueden faltar en el repertorio. Aunque, sin duda, la reina de las Navidades siempre ha sido y será Mariah Carey con su mítico «All I want for Christmas is you». Los villancicos también se han adaptado a los nuevos estilos musicales durante los últimos años. De esta manera, y aunque parezca sorprendente, algunos artistas, tanto nacionales como internacionales, se han querido sumar a esta nueva moda y lanzar sus «singles» en estas fechas tan entrañables.

Abraham Mateo presentaba hace un mes «Toxic Christmas». En este tema, el artista añora a su pareja, con la que montaba el árbol de Navidad y celebraba el año nuevo. Por su parte, Generación Escogida y Ozuna celebran con alegría que «Llegó la Navidad» en una canción que intenta contagiar el espíritu navideño. «Todos se saludan y se felicitan. Se encienden las luces, por toda la ciudad», indica parte del tema. La cantautora neoyorquina Nikki Alva, junto al puertorriqueño Carlos Nevárez, también le canta al desamor festivo con «El Arbolito». En este tema, la cantante entrelaza la alegría característica de estas fiestas con la melancolía del desamor. Así, el dúo narra una historia en la que las relaciones contemporáneas se enfrentan a desafíos únicos durante estas festividades, con un corazón roto en medio de la celebración. El cantante de música latina Tito El Bambino ha versionado «Feliz Navidad», donde reconoce que «pegaditos gozaremos mucho más». Adaptaciones Algunos artistas del momento han decidido adaptar algunos de los temas navideños más conocidos. A modo de ejemplo, Sebastián Yatra presentó hace unos años «Santa Claus is Comin’ To Town», Danna Paola y Morat hicieron lo mismo con «Dulce Navidad». Manuel Turizo, conocido por temas como «La Bachata» o «El Merengue», ha sorprendido a sus seguidores con la adaptación del clásico «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas», al cual aporta su estilo urbano con ritmos latinoamericanos. Algunas plataformas digitales como Spotify también han creado sus propias listas navideñas, en las que incluyen adaptaciones de algunos villancicos con el fin de hacernos bailar a todos durante estas fiestas. Probablemente, muchas de ellas sonarán en las discotecas a lo largo de estos días.