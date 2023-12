Cultura, la conselleria que dirige y gestiona Vicente Barrera, relanzará el Museo de Bellas Artes para «atraer a muchísima gente». Para eso, avanza el conseller, se van a emprender iniciativas para mejorar su funcionamiento y darlo a conocer «al nivel que debería ser». En el marco jurídico, aunque es «complejo», apunta el vicepresidente, desde su departamento se trabajará para dotarlo de más autonomía y que pueda gestionar sus propios recursos. Tras señalar a la pinacoteca de «vital importancia» para València y la Comunitat Valenciana, en una entrevista a Europa Press, Barrera ensalzó el trabajo de Pablo González Tornel como director del museo porque, alabó, está gestionando bien «y es una persona muy comprometida en el proyecto».

Respecto a la destitución del director gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y el Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, Barrera defendió que su consellería no quiere ser «responsable» de unas «posibles irresponsabilidades que puedan acabar en una falta administrativa o, incluso, una falta más allá», en alusión a la sentencia por un delito leve de daños imprudentes en el patrimonio por aprobar la intervención con grafitis del dúo de artistas PichiAvo en las paredes del claustro renacentista del CCCC, así como incidencias en informes de la Sindicatura de Cuentas o la Intervención.

Respecto a la gestión del resto de organismos públicos, en la misma entrevista, Barrera responde que «hasta donde hemos podido indagar, se está haciendo administrativamente todo conforme a la ley». «En eso nosotros estamos satisfechos y agradecemos a las personas que están al frente», afirma

Así, el conseller defiende que desde su departamento, no ha habido «ninguna injerencia política en las programaciones» culturales y que «lo que sí se ha hecho es revisar que las cosas se están haciendo dentro de la legalidad». «No hemos venido aquí a cambiar a las personas, hemos venido a cambiar las políticas» ,lanza.

Preguntado por cómo se toma el calificativo de «censor» con el que le han definido grupos de la oposición, Barrera contesta que «no frío ni caliente», aunque apunta que esa política «progre, de los diplomas, de las camisetas y las pancartitas» no va con él.

"Calidad democrática"

«Esto es muy curioso: cuando ellos llegan y cambian las políticas, como es lógico y es normal, se abre la democracia y el pueblo ha hablado. Pero cuando tú llegas y cambias, como no puede ser de otra manera, las políticas, porque así también lo ha decidido el pueblo soberano, pues entonces eres un censor. Esta es la calidad democrática que tiene la izquierda valenciana», afea. Así, defiende que «con el dinero de todos no debemos ni tan siquiera defender solo nuestra trinchera, debemos dar libertad y defender a todo el mundo». «Lo que se paga con el dinero de todos no puede servir para que en el período que te toca a ti intentes colonizar pensamientos y adoctrinar en pro de tu pensamiento».