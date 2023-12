Los grupos valencianos dicen adiós en Madrid

Hace unos años hubiese sido impensable que grupos valencianos como Zoo o La Fúmiga actuaran en Madrid y, mucho menos, que llenaran recintos tan grandes como el Wizink Center con sus letras en valenciano. Sin embargo, el auge de las grandes plataformas digitales como Spotify o Youtube ha permitido que muchos de estos temas traspasen fronteras y suenen no sólo en la capital, sino en la mayoría de ciudades españolas. Probablemente, muchos de sus seguidores no hablen el valenciano en su día a día, pero se han aprendido las letras a la perfección.

En diciembre de 2022, el grupo gandiense Zoo cerraba su gira «Llepolies» llenando dos de los estadios españoles más emblemáticos, el Wizink Center de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona. A ambos espectáculos no sólo acudieron seguidores valencianos que viven en estas dos ciudades, sino también fans procedentes de otros lugares, que no hablan el idioma frecuentemente. «Emocionados, abrumados, aún con el cosquilleo, nos sentimos muy afortunados de recibir tanto cariño y respeto», escribía el grupo en sus redes sociales tras haber vivido una noche mágica en la capital española.

Durante este año, el grupo ha actuado en la ciudad en dos ocasiones más. Concretamente, algunas de sus canciones como «Tobogan» o «Llepolies» fueron coreadas por miles de seguidores en el Pirata Madrid Festival y en las Noches del Botánico. Pero esta no es la única ciudad que han recorrido a lo largo de su última gira, ya que también han visitado Galicia, Zaragoza o, por primera vez, Tenerife.

Aunque quedan pocos días para que termine el 2023, el grupo todavía tiene una última parada en Tavernes de la Valldigna.

La Fúmiga, otro de los grupos con mayor repercusión dentro del panorama musical valenciano, también aterrizará en Madrid el próximo año para presentar su tercer disco.

Parada temporal

Sin embargo, 2023 también ha sido un año de despedidas dentro del panorama musical valenciano. Concretamente, cinco grupos emblemáticos han anunciado una parada temporal en sus carreras. El Diluvi, Xavi Sarrià, Tardor, Smoking Souls y Mafalda han dicho adiós a su público con una gira de despedida. Muchos de ellos han elegido Madrid y Barcelona para celebrar algunos de sus últimos conciertos.

Smoking Souls, quien anunciaba hace unos meses que «sentimos la necesidad de alejarnos de los escenarios durante un tiempo para coger aire, nuevas vivencias y perspectiva para poder volver con nuevas canciones en un futuro», celebró su fin de gira en el Sant Jordi Club de Barcelona el 7 de octubre y en el Wizink Center el 11 de noviembre.

Por su parte, Mafalda reconocía a través de sus redes sociales que «hemos llegado hasta aquí de una forma natural y, simplemente, sentimos la necesidad de poner fin a esta aventura como se merece». Entre algunos de sus últimos espectáculos, se encontraba una actuación en la sala La Paqui de Madrid.

Xavi Sarrià, otro de los valencianos que ha decidido «hacer una parada temporal» tras 30 años de trayectoria, se bajará de los escenarios en 2024. El Palau de les Arts de València o la sala Razzmatazz de Barcelona serán algunos de los espacios en los que actuará.

Razones personales

El Diluvi, que se define como un grupo de música de folk moderno que fusiona diferentes estilos musicales, como cumbia, reggae, rumba, folk y música tradicional y de raíz valenciana, también anunciaba este año que «desde hace unos meses y por razones personales no estamos teniendo todo el tiempo que queremos y que necesita este proyecto y nos da mucha lástima que esto pase». Por eso, añadían que «a finales de 2023 haremos una parada temporal. Sabemos que es poco tiempo, pero suficiente para despedirnos de vosotros como más nos gusta, en los escenarios». No obstante, reconocían que «no es un adiós, es un hasta pronto. Estamos aquí, no nos vamos, somos los que volvemos».

El grupo de pop-rock Tardor también ha dicho adiós doce años después de sus inicios con un concierto en la sala Moon de València.