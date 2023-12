"A la gente le parece raro que dos mujeres dirijan un circo"

Las hermanas Kerry y Louisa Raluy se han criado entre trapecios, malabares y acrobacias. Ellas pertenecen a la cuarta generación -son cinco generaciones activas y acaba de nacer la sexta- del circo Raluy Legacy, el cual fue fundado por Luis Raluy Iglesias -abuelo de ambas- y que ya cuenta con más de cien años de historia.

Kerry y Louisa son dos de las 50 artistas que forman parte del elenco del espectáculo «In Art we Trust», que estará en València hasta el próximo 4 de febrero. Y, además, desde 2016 son las encargadas de dirigir el circo convirtiéndose en el único de toda Europa encabezado por mujeres. «Mi padre no tuvo hijos y, por lo tanto, nosotras nos tuvimos que hacer cargo de la dirección para que todo siguiera adelante. No había otra opción», explica Kerry. Sin embargo, el camino no ha sido fácil. Lamenta que «a estas alturas a la gente todavía le parece raro que dos mujeres dirijan un circo», ya que, en sus palabras, «el circo siempre ha sido un mundo bastante machista y siempre esperan más de ti. Se extrañan cuando nos ven».

Sin embargo, ambas han sabido hacer frente a cualquier adversidad y continuar el legado de su padre y abuelo para ofrecer al público el mejor espectáculo posible. Como prueba de ello, el «show» ha sido galardonado este mismo año con el prestigioso premio «Big Top Label», que otorga la Asociación Europea de Circo y la Fédération Monde du Cirque (FMC), con el apoyo del Parlamento Europeo, a los mejores circos de Europa. Concretamente, Raluy Legacy ha sabido mantener la tradición y el espíruto del auténtico circo combinado con las últimas innovaciones técnicas y una puesta en escena muy cuidada. «Ha sido un gran orgullo y hemos demostrado que a nosotras nos va muy bien. Muchos pensaban que no íbamos a durar, pero los que no durarán son ellos porque aún nos queda mucho por demostrar», indica Kerry.

En este sentido, su hermana Louisa añade que «la dirección no es cosa de mujeres ni de hombres porque si una mujer trabaja duro, puede conseguir lo mismo que un hombre». Afirma: «Nosotras nos hemos partido el lomo para sacar el circo adelante y lo hemos demostrado día a día». Por eso, centenares de personas disfrutan de sus espectáculos en cada ciudad recorrida.

Apoyo familiar

Sin embargo, este éxito no hubiese sido posible sin el apoyo familiar y el del resto del equipo del circo. Ambas tienen dos hijos, que se han convertido en un pilar fundamental del circo. «Todos vivimos y trabajamos en el mismo entorno, somos como una pequeña tribu que se va moviendo», recalca Louisa. Por su parte, Kerry reivindica todo el trabajo que hay detrás de cada espectáculo y que «la gente no ve».

En total, el equipo está formado por 50 personas de distintas nacionalidades. Cada una de ellas se encarga de unas áreas en concreto, aunque, al final, Louisa y Kerry son las encargadas de supervisar su correcto funcionamiento. «Nos hemos rodeado de gente muy eficiente, pero todo pasa por nosotras, sea el área que sea», explica Kerry. Además, no sólo se encargan de la gestión del circo, sino que también aconsejan a todos los miembros del equipo ante cualquier problema. «Al final también somos psicólogas porque vienen a contarnos sus problemas sea la hora que sea. Al vivir todos juntos, no es extraño que llamen a tu puerta a las tres de la mañana», explica.

Madres, directoras y artistas

Ante la gran cantidad de trabajo, la conciliación, en muchas ocasiones, es complicada. Kerry y Louisa no sólo son directoras y artistas, sino también madres de familia. «No es una tarea fácil porque tenemos que estar en varios sitios a la vez, pero en el circo se trabaja mucho la disciplina», recalca.

A todo ello, se suman las trabas administrativas que, en sus palabras, «cada vez nos complican más nuestro trabajo y hacen que sea más difícil poder llevar a cabo una actuación». A pesar de ello, ambas reconocen que el circo es su pasión, ya que es «donde nos hemos criado y donde hemos pasado toda nuestra vida. Al final, ha sido nuestra propia elección». «Hacemos lo que nos gusta y seguiremos haciéndolo», concluyen.