Revolver, la formación liderada por el valenciano Carlos Goñi, anuncia dos novedades importantes para despedir el año. La primera es que el 12 abril de 2024 publicará su decimotercer disco de estudio, "Playlist", con una recopilación de versiones de diferents artistas llevadas al sonido de la banda.

La segunda novedad es que, tras poner punto y final a 'Adictos a la Euforia Tour', próximamente anunciará nuevas fechas para más conciertos. En concreto, han avanzado que estos serán en ciudades como Madrid, Zaragoza, Sevilla, Gijón, Vigo y Avilés, entre otras, por lo que no se sabe aún si València estará en el listado. Será la presentación en directo de "Playlist" y las fechas se han empezado a programar a partir de mayo. Asimismo, continuará en 2025.

Versiones de temas actuales y en lenguas cooficiales

Sobre "Playlist", Carlos Goñi explica que es un disco de versiones" pero no de la gente que hizo que me dedicase a esto (que para eso ya está 'Adictos a la Euforia'), sino de los que hacen que me siga mereciendo la pena hacerlo más allá de lo que me emociona el tocar mis propios temas". Son, por eso, temas de artistas que actualmente siguen inspirado a Carlos Goñi. "No he querido irme muy lejos en el tiempo", añade.

Según ha avanzado, serán en castellano, pero también en "otro maravilloso idioma, aparte del castellano, de los que se hablan en este país". ¿Único requisito? "El lenguaje oral y el emocional". "Ese es, ha sido y será el gran motor que tira de mí desde siempre, así que en un disco como este no podía ser de otra manera", apunta el cantante.

Las entradas para los conciertos de 2024se pondrán a la venta en el mes de enero en www.gruporevolver.es.