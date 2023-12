La Nochevieja no sería lo mismo sin la música. Los DJs se han convertido en los protagonistas de la mayoría de eventos organizados por los ayuntamientos, salas y restaurantes valencianos durante la noche del 31 de diciembre. Tras tomar las uvas y recibir el nuevo año, los asistentes empiezan a bailar hasta bien entrada la madrugada o, en algunos casos, hasta que los pies aguantan. «La Nochevieja es la fecha que nos salva durante los meses de enero y febrero, que son los más malos en el sector, ya que no hay muchas actividades programadas», explica el DJ valenciano, Vicente Ferrer.

Durante los últimos años, estos artistas han visto como incrementan el número de actuaciones durante las fiestas navideñas, ya sea para las celebraciones de Nochebuena, Nochevieja o la noche de Reyes. «En Navidad, en marzo -por las Fallas- y en verano es cuando nos suelen contratar. En enero, en febrero y en abril la situación es más difícil», explica Ferrer, quien actuará esta noche en una sala valenciana hasta las seis de la madrugada. Los estilos musicales variarán a lo largo de la noche, como también lo hará el público asistente.

Reconoce que la demanda se ha incrementado en el sector, ya que, en sus palabras, «los DJs se adaptan a todos los públicos y estilos musicales para contentar a todos los presentes. Podemos pinchar para un joven de 20 años o para una persona de 40 o 50».

Por su parte, la valenciana Angie Rol también actuará en varias fiestas para despedir el año. Concretamente, en el Veles e Vents, junto a Ferrer, y en la fiesta organizada por el Ayuntamiento de València en la propia plaza. Agradece la confianza de los promotores y, a su vez, destaca la visibilidad que otorgan este tipo de eventos a la hora de llevar a cabo otras contrataciones. Explica: «Se animan y nos piden fechas para otras épocas, sobre todo, durante el verano, que es cuando hay más demanda en el sector».

«Tardevieja»

Tras la pandemia, mucha gente ha optado por celebrar el fin de año durante la tarde del 31 de diciembre. Así, amigos y familiares se reúnen a la hora de comer y continúan la fiesta durante toda la tarde. En este sentido, el presidente de la Asociación de Productores y DJ de la Comunitat Valenciana (PRODJ), Víctor Pérez, explica que la «tardevieja» se ha consolidado en el territorio valenciano -sobre todo por las buenas temperaturas-, por lo que aumentan las contrataciones. En estos eventos, los DJs optan por la música remember, ya que el público ronda los 35 años. A medida que avanza la noche, el techno-house y los temas más comerciales se convierten en protagonistas, ya que el público es más joven. «Cada vez se reclama más este tipo de artistas porque pueden crear una ‘playlist’ en poco tiempo con la música del momento», afirma Pérez.

Situación económica

Sin embargo, el aumento de contrataciones no va en consonancia con los beneficios económicos. Todos ellos coinciden en que el caché se mantiene como en los últimos años. «Siempre hemos estado maltratados económicamente. No está valorado nuestro trabajo», afirma Ferrer. En este sentido, Pérez indica que «el DJ nunca ha estado ni está respetado como se merece, ya que no se contempla todo el trabajo que hay detrás de una sesión». Así, en Nochevieja las remuneraciones no suelen variar respecto a otras épocas del año. «Si son residentes cobran como si fuera una sesión cualquiera, depende del caché del artista», recalca Pérez.

A pesar de las mejoras en el convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile, discotecas, locales de ocio y espectáculos de España, que regula la situación de los DJs, todavía existen algunos puntos que deben ser modificados. «Se ha mejorado el convenio y cotizamos el IVA como artistas -al final trabajamos igual que otro cantante- desde 2012. Sin embargo, existen diferencias, ya que el DJ de una sala tiene tarifa plana y, por lo tanto, no ha visto mejoradas sus condiciones. Por ejemplo, una buena animación cobra mejor que un DJ en una sala. Por su parte, el que actúa en festivales o bolos no tiene un precio establecido, sino que depende del lugar y la atracción», indica Pérez.

Por ello, todos ellos reivindican que se mejoren sus condiciones, ya que «la música forma parte de nuestra salud mental».