2024: Año ¿nuevo? para la cultura valenciana

El cambio de gobierno en la Generalitat en 2023 puede hacer de 2024 uno de los años en materia de cultura más agitados de los últimos tiempos. O a lo mejor no tanto. Por ahora, el nombramiento de Vicente Barrera (Vox) como responsable de la conselleria de Cultura ya ha comportado algunos movimientos de calado como el anuncio de destitución de los directores adjuntos del Institut Valencià de Cultura (IVC), el cese del director del Consorci de Museus (CMCV), José Luis Pérez Pont, o el castigo presupuestario a organizaciones contrarias al secesionismo lingüístico que propugna el partido de Barrera.

El vicepresidente primero del Consell también ha anunciado para este año un nuevo «plan estratégico» que incentivará la colaboración entre el sector público y el privado. Una colaboración que cristalizará, por ejemplo, en la organización de la nueva Gran Gala de las Artes Valencianas anunciada (sin fecha ni más detalles) por Barrera para sustituir los premios del audiovisual, artes escénicas y música que impulsó el Botànic.

Centenario de Estellés

En este 2024 en el que Vicent Andrés Estellés hubiera cumplido cien años (sin conmemoración oficial a la vista) se comprobará si la ruptura entre el modelo cultural del Botànic y el del actual gobierno de la Generalitat será tan importante como algunos temen y otros esperan. Por de pronto, la conselleria mantiene a los responsables heredados de la mayoría de sus instituciones -el Palau de les Arts, el IVAM o el Museo de Bellas Artes-, sin haber introducido ni impulsado ningún cambio evidente en sus programaciones.

Barrera también mantiene por ahora como director al frente del IVC a Abel Guarinos pese a que en las próximas semanas el DOGV ha de publicar las bases para nombrar a los directores adjuntos de Cinematografía, Cultura Popular y Teatres. El conseller no le ha achacado a Guarinos la «politización» a la hora de programar con la que la conselleria justificó la destitución de sus principales ayudantes.

Eso sí, de momento se mantiene las programaciones diseñadas por los adjuntos "politizados", aunque la conselleria haya apostado, por ejemplo, por un cambio de rumbo en el Teatre Principal (uno de los buques insignia del IVC) para convertirlo en un bastión del teatro clásico español.

Cambios en los nombres pero no en las programaciones

En 2024 habrá nuevos dirigentes (adjuntos al menos) en el IVC y también los habrá en el Consorci de Museus. Nombrado la pasada semana Nicolás Bugueda como gerente del organismo que gestiona el Centre del Carme, entre otros centros culturales, falta que la conselleria saque a concurso la plaza de dirección artística, cuyas bases ya han sido presentadas al consejo general del CMCV.

Este nuevo nombramiento, según ha apuntado la secretaria autonómica Paula Añó, no tiene por qué suponer un cambio en el modelo de programación volcado en el arte contemporáneo que impulso el cesado Pérez Pont. Otra cosa es saber sí el Centre del Carme seguirá ofreciéndose también como sede de iniciativas más de carácter social que cultural como ha venido ocurriendo en los últimos años.

Del IVAM al Hortensia Herrero

Tampoco parece que Barrera tenga en mente impulsar cambios a corto plazo en el IVAM, que este año celebra su 35 aniversario, cuya programación está ya diseñada para todo 2024 y cuya directora, Nuria Enguita, tiene contrato en vigor hasta septiembre de 2025. Sí que se ha iniciado un concurso para encontrar a un nuevo gerente, después de que el perfil de los candidatos que se habían presentado al proceso fuese rechazado por la conselleria.

2024 tendría que ser también en el de la apertura de la subsede del IVAM en el Parc Central, después de que fallase el plan original de hacerlo en 2023. Pero ni siquiera parece que este año vaya a cumplirse este objetivo, tal como ha reconocido el propio Barrera, que también ha negado avances en la anunciada cesión al museo valenciano de los fondos Per Amor a l’Art.

No solo no hay cesión sino que el próximo febrero Bombas Gens, sede de esta fundación, empezará a funcionar como nuevo museo inmersivo y de arte virtual gestionado por la empresa Layers of Reality. Nueva oferta artística para la ciudad de València que se une a otras de impulso privado ya consolidadas, como la de la Fundación Bancaja y CaixaForum, o que se consolidarán en este 2024 como el Centro de Arte Hortensia Herrero.

Año crucial para la música en directo

Este también será el año en el que se terminen las obras del Roig Arena, el pabellón para un público de 18.000 espectadores que está llamado a renovar a partir de 2025 la programación de música en vivo de València fuera de la temporada estival. Una temporada, por cierto, que ya cuenta con varios festivales y actuaciones programadas en la Ciutat de les Arts y la Marina Sur pero que también podría sufrir un cambio importante si se sigue restringiendo para la música el espacio diseñado por Calatrava o se desarrolla el pliego de condiciones que prevé construir un varadero en el actual recinto portuario para conciertos. No hay, de momento, alternativa para estos grandes espacios musicales.

A nivel municipal, falta saber cómo le afecta a la Mostra de València la entrada de Vox en el equipo de gobierno después de que su portavoz, Juanma Badenas, asegurase que el festival debería desaparecer por ser «un chiringuito». El certamen, sin embargo, cuenta con el apoyo del edil de Cultura, José Luis Moreno, que incluso ha hablado de «potenciarlo».