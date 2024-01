El poeta valenciano que se convirtió en profesor de 'OT' por un día

Cómico, guionista, poeta, letrista, dramaturgo o colaborador en diferentes programas de radio y televisión son sólo algunos de los trabajos que forman parte del "currículum vitae" del valenciano Lluís Mosquera. Sin embargo, este vecino de Carcaixent prefiere definirse como "storyteller", ya que, en sus palabras, "ayudo a la gente a contar la historia, desde el desarrollo de la idea hasta la ejecución de la misma".

Mosquera sumó la semana pasada un nuevo trabajo a su larga trayectoria. El valenciano participó en el taller de "Letra de canciones", que se llevó a cabo en el programa musical "Operación Triunfo". En él, el dramaturgo mostró a los concursantes algunas técnicas a la hora de componer un tema. Mosquera iba a participar en esta misma "masterclass" en la edición de 2020. Sin embargo, la pandemia comportó que TVE tuviese que suspender el formato para que los participantes pudieran regresar a sus casas. "Se fueron dos días antes de que fuese a dar la clase. Era algo que quedaba pendiente", recuerda Mosquera, quien reconoce que fue la propia Noemí Galera, directora de la academia, quien le pidió que impartiese el curso. "Me dijo que había muchos compositores, pero había una carencia a la hora de componer las letras", indica.

A lo largo del taller, los concursantes expusieron algunas de las ideas que pueden formar parte de una canción con el fin de encontrar las palabras o conceptos más adecuados a la hora de expresarlas. "Una canción es una oportunidad de dar un mensaje, de inventarnos historias o de hablar de cosas que nos importan utilizando la creatividad", reconoce el valenciano, quien valora la importancia de "perder el respeto a la escritura".

Guionista de "Élite"

Sin embargo, este no ha sido el único proyecto en el que ha trabajado Mosquera durante 2023. "Acabo el año feliz, acompañado y sin dar crédito todavía a que he trabajado en 'OT' y en 'Drag Race', mis programas favoritos. Literalmente no me quedan sueños por cumplir", reconocía a través de sus redes sociales. El valenciano ha participado como guionista en el programa de ATresPlayer, que busca a la mejor superestrella drag.

acabo el año feliz, acompañado y sin dar crédito todavía a que he trabajado en OT y en Drag Race. Literalmente no me quedan sueños por cumplir 🥲 — Lluís Mosquera (@tazodemew) 31 de diciembre de 2023

En los últimos años, ha escrito el guión de tres temporadas de la serie "Élite", de Netflix y del programa infantil "Hora de aventuras: misión de zuzumba". En el plano musical, escribió la letra de "Lo malo", interpretada por Aitana y Ana Guerra. Además, es letrista para Universal España. "Me interesa ayudar a los autores en su fase de escritura", explica.

En el ámbito de la escritura, Mosquera ha escrito "Asalto a Oz", "Mi poemario debería estar en todas las Casas" y "Espasmes. Ni poesia ni il·lustració", mientras que en el teatro ha dirigido "Capullos que vuelan" o "Modo avión", entre otros.

Para 2024, el valenciano ya trabaja en varios proyectos. Entre ellos, escribir un nuevo libro y desarrollar varias series propias. "Hace mucho tiempo que no escribo y me gustaría retomarlo", concluye.