Los Reyes Magos ya tienen su poema ilustrado y seguramente no les va a gustar

"Tres profetas eran, que caminaban hacia el Sur / y giraban hacia el Este y volvían a girar / hasta que el mar se llenaba de los gritos / inmisericordes de los que solo tienen / sus uñas que comerse; pero nunca se llena».

Es bastante posible que Héctor Arnau y Ana Penyas se encuentren el día 6 con que Melchor, Gaspar y Baltasar les han dejado algo de carbón junto a los juguetes.

La Carta última a los tres reyes magos de Persia (Osadía Ediciones) que ha escrito el poeta y músico valenciano y ha ilustrado la autora de Estamos todas bien no es precisamente un texto lleno de ilusión y buenas intenciones. Es, más bien, un lamento crudo, complejo, emocional y tierno sobre las miserias de la madurez y de las relaciones filiales. Un canto «a una generación que, como en las mejores series, ha tenido que luchar por su supervivencia con toda la violencia que engendra el omnipotente sistema capitalista», dice la editorial.

Suena crudo, pero qué se le va a hacer. A Héctor Arnau le salió así -en versos libres que desbordan las páginas- este poema narrativo un 6 de enero de 2020 en Madrid, con el ambiente navideño tan presentes como las ganas de volver a casa.

«La inspiración poética es bastante difícil de explicar», señala Arnau sobre el origen de esta Carta que presentará junto a su ilustradora este 5 de enero en la nueva edición del festival Tenderete que se celebra en la Rambleta. «No hay planteamiento previo, aparte de la mera escritura, que es en lo que he incurrido durante demasiados años», añade.

Cierre de actividad poética

¿Demasiados años? «Digamos que este poema cierra mi actividad poética. No he vuelto a escribir desde entonces». Un parón de cuatro años que el autor achaca a cierta desilusión pero también a haber podido encontrar otras formas de expresarse. Desde su primer poemario, El insomne, y después con La pasión del hijo apático y Arrumaco, Arnau ha recorrido antros y centros sociales okupados para recitar e interpretar sus versos.

Algunos se han convertido también en canciones que Arnau interpreta con Las Víctimas Civiles, y han llegado a ser versionadas por cantantes como María Arnal i Marcel Bagés («Canción total»). En la actualidad, sigue girando con su banda y sus rimas y prepara nuevas obras posdramáticas con la compañía Societat Doctor Alonso.

Relaciones no fluidas

Arnau vuelve (por la insistencia del periodista) al sentido de esta Carta última a los tres reyes magos de Persia. «Tú escribes y a veces no sabes de qué escribes -reconoce-. Escribes un poco de forma automática y los poemas van creciendo por un lado u otro, en este caso sobre no alcanzar la madurez, sobre la precariedad económica, sobre esos 150 euros que pierdes el día de Reyes y que en ese momento son muy importantes para ti porque tu relación con el dinero no es demasiado fluida…»:

«He rebuscado. Céntimo a céntimo. China a china. / He rebuscado. Las ganas de llorar de mis puños. /Santos Padres Reyes Magos. / Un regalo mínimo y leve. Para llevarme a la boca. / Unos céntimos. Para la comida congelada».

La interpretación de Penyas

En la travesía de autoedición de la Carta, Arnau y Rui da Silva, maquetador de este y los otros poemarios del autor valenciano, embarcaron a la también valenciana Ana Penyas, ilustradora y Premio Nacional de Cómic 2018, entre otros muchos reconocimientos.

«Le pasé algunas notas sobre lo que he querido contar en el poema, pero le di libertad total para que interpretara el poema como quisiera», explica Arnau. Ella, que tan bien ha ilustrado la memoria y las relaciones familiares en álbumes como Estamos todas bien o En transición, le ha dado -tal como señala el autor- «profundidad! la cuestión de la filiación y la paternidad que Arnau también trata en su poema a través de la figura de los Reyes Magos. Unos reyes que mañana quizá nos traigan "... Oro para aliviar la pobreza / Incienso para el hedor del establo / Mirra para alejar a los gusanos". Veremos.