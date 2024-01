Paco Rodríguez, el hijo del humorista Paco Arévalo, ha recordado este jueves que su padre, que falleció ayer a los 76 años, "siempre vivió para sacar una sonrisa" y, por ello, espera que "todo el mundo lo recuerde como la persona alegre, divertida, simpática" que era, "capaz siempre de tener una sonrisa para cualquiera".

En el tanatorio de la Avenida de los Naranjos de València, donde familiares y amigos se están acercado este jueves a dar el último adiós al cómico, Paco ha contado que la muerte de su padre ha sido muy "repentina", en cuatro días, ya que parecía que tenía gripe, respiraba mal --ya había pasado el coronavirus-- y fue empeorando.

"No comía, estaba mareado... Ayer entré varias veces a llevarle zumo y otras cosas y la última vez ya no me contestó, nos había dejado", ha explicado. Están esperando a que les confirmen si la causa de la muerte fue una autopsia.

El hijo del cómico ha recalcado que su padre fue un "referente en todos los aspectos" --trabajaron juntos "muchísimos" años-- y que les ha dejado a él, a su hermana Nuria, y a toda la gente que lo quería, que son "muchos", un "vacío enorme".

Al respecto, ha recalcado que era "un hombre, dentro de la profesión, muy querido, muy respetado y muy amigo de sus amigos y de todos los artistas", de los que ya está recibiendo llamadas de pésame y que este viernes asistirán al funeral porque "una persona como él merece estar arropado en estos momentos".

Paco, que ha reconocido que su padre también vivió con "mucha presión y con críticas", ha destacado que "se ha ido tranquilo y ya está descansando". "Que cada uno que lo recuerde como quiera, yo sé perfectamente cómo lo recordamos nosotros", ha señalado.