Malena Gracia y Paco Arévalo jugaron hace unos años al despiste sobre si eran pareja y mantenían más que una bonita amitad. Con el repentino fallecimiento del humorista de 76 años en València, la vedette se ha pronunciado dedicándole unas sentidas palabras en su perfil de Instagram.

La pareja no dejaba claro si lo que empezó como una relación de amigos se había convertido en amor. El cómico fallecido llegó a confirmarlo en una ocasión, pero la cantante era más ambigua al respecto. A pesar de sus idas y venidas, siguieron unidos todo este tiempo y se dejaron ver juntos, protagonizando algún que otro posado.

Cruce de acusaciones en la televisión

Malena Gracia comenzó su intervención en el 'Viernes Deluxe' de ahce unos años reciminando a Aéravlo su actitud: "Eres un machista porque has pedido al programa que yo cobrara menos que tú. Por el hecho de ser mujer he tenido que renunciar a parte de mi caché para que te lo llevaras tú", expresó. A lo que él se defendió así: "Cuando éramos pareja a mí no me importaba compartir contigo mi caché a la mitad, pero ahora no somos pareja, no pretenderás tener el mismo caché que yo. Yo llevo toda la vida trabajando", se excusaba el cómico.

Malena: "Me dejaste un gran vacío"

A pesar de sus diferencias, siempre ha mantenido una fuerte amistad, muestra de ello han sido las emocionadas palabras que Malena Gracia le ha dedicado al humorista fallecido.

"Cariño, te voy a echar de menos, me dejaste un gran vacío, hoy te lloramos todos los que te queríamos", ha escrito la vedette en su perfil de Instagram.

"A pesar de nuestras diferencias en esta última etapa, siempre te quise y te querré", cerraba Gracia dándole el pésame a la familia.