A finales de enero se pondrá a la venta el esperado sello postal de Nino Bravo, coincidiendo con el inicio del año que conmemora el 80 aniversario de su nacimiento.

El sello contará con una tirada de 10 millones de ejemplares, además de un sobre especial y un matasellos dedicado al artista valenciano. Este homenaje tan particular fue una iniciativa de las hijas y el biógrafo de Nino Bravo, Darío Ledesma, apoyada por los Ayuntamientos de Aielo de Malferit y Villarrubio, así como la Agrupación Filatélica de Calp (que ya había solicitado el sello en años anteriores).

Imagen inédita

Ahora se desvela el diseño que tendrá este sello, realizado por el Área de Diseño e Imagen de la Dirección de Filatelia, con la asesoría del biógrafo del cantante.

En él se reproduce una imagen inédita de Nino Bravo cedida expresamente por su familia, junto a la firma del artista y dos discos de vinilo con ‘galleta’ de color rojo recordando las ediciones originales del sello Polydor en las que se publicaron sus discos a principios de los años 70.

La imagen se completa con un fondo multicolor que hace referencia a la época en la que desarrolló su carrera discográfica. Se espera que a finales de enero o principios de febrero se realice una presentación oficial del sello con la familia del recordado intérprete.

Música y filatelia

Al respecto, desde Correos indican: «En la simbiosis que puede producirse entre la música y la filatelia, se emite un nuevo sello que pretende capturar la esencia del legendario cantante español Nino Bravo. Este tributo único, que tiene como motivo principal un disco y la firma distintiva del artista, nos invita a sumergirnos en la rica historia musical que dejó como legado. Se cumplen 50 años del fatídico accidente que sesgó la vida de aquel joven que cantaba al amor y al desamor. La filatelia, el arte de coleccionar y estudiar sellos, ha demostrado ser una ventana única a la cultura, la historia y también, al patrimonio musical. La emisión de sellos dedicados a figuras musicales emblemáticas, como este homenaje a Nino Bravo, destaca la importancia de esta forma de expresión artística en la preservación y difusión del legado musical».

Desde Lola Flores a Alejandro Sanz

«Creemos que su aporte a la música pop española, así como la permanencia de su legado a través de canciones como ‘Libre’, ‘Un beso y una flor’, ‘América, América’ o ‘Noelia’ entre las nuevas generaciones, merecen el reconocimiento a través de la emisión de un sello postal propio», recogía la petición remitida a Correos.

Para la familia y los ayuntamientos que han realizado la propuesta al Gobierno, que Nino Bravo tenga un sello postal propio «es una cuestión de justicia».

«Ningún otro cantante español dio tanto en tan poco tiempo -aseguran los firmantes-. Correos, en sus más de 150 años de emisiones postales en España, ha sabido filatelizar a artistas de la talla de Lola Flores (1996), Alfredo Kraus (1996), Julio Iglesias (2000), Alejandro Sanz (2000), Manolo Escobar (2014) o Rocío Jurado (2016), y Nino Bravo también merece ese reconocimiento».

Rolling, Beatles y Bowie

Esta costumbre de rendir homenaje a los ídolos del pop a través de sellos postales está muy extendida también en el mundo anglosajón, donde se suelen hacer tiradas especiales, como la que el servicio de correo británico emitió en 2022 en honor al 60 aniversario del nacimiento de los Rolling Stones. La banda de Mick Jagger y Keith Richards era la cuarta que llega a los sellos postales de la Royal Mail, siguiendo la estela de The Beatles en 2007, Pink Floyd en 2016 y Queen en 2020.

Sello de la Royal Mail dedicado a los Rolling Stones. L-EMV

También en 2017 David Bowie fue honrado por el Royal Mail británico con una decena de sellos en los que aparece el artista, fallecido en enero de 2016, en diferentes etapas de su trayectoria. De hecho, seis de los sellos tenían directamente imágenes de seis de sus discos: Hunky Dory, Aladdin Sane, Heroes, Let’s Dance, Earthling y Blackstar.

También el Deutsche Post (el servicio de correos alemán) celebró el 75 aniversario de Bowie en 2022 para recordarlo a través de un sello conmemorativo donde el compositor de «Heroes» (canción grabada, por cierto, en Berlín) aparece junto a una guitarra fotografiado en 1984 por Greg Gorman.

Tan atractiva es la figura de Bowie que incluso la oficina de correos de la Isla de Man sacó el pasado año a la venta la nueva colección «David Bowie: Actor» de ocho sellos, incluidos Dentro del laberitno, The Man Who Fell to Earth y Feliz Navidad, Mr. Lawrence.

Sellos en homenaje a David Bowie. L-EMV

Otros ídolos del rock que han contado con su propio sello postal han sido Buddy Holly, Michael Jackson o Elvis Presley, entre otros. Sobre esto último, un grupo de aficionados a la filatelia y al rey del rock decidieron pegar las estampas postales que recordaban a Elvis en sobres de cartas enviadas a direcciones ficticias y que, por lo tanto, eran devueltas a su remitente. De esta forma, estaban rindiendo homenaje a una de las canciones más recordadas del cantante norteamericano: «Return to sender».