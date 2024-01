El humorista Paco Arévalo siempre intentó hacer sonreír a todo el mundo con sus chistes y anécdotas. Sin embargo, las lágrimas, los abrazos, el silencio y, sobre todo, el desconcierto reinaban ayer entre todos sus amigos y familiares que se acercaron a la capilla ardiente de los Naranjos para darle el último adiós al cómico, que falleció el pasado miércoles en su domicilio de València de manera repentina.

"Estoy destrozado e intentando asimilarlo", reconocía su hijo Paco Arévalo a Levante-EMV. Entre lágrimas, agradecía los miles de mensajes recibidos: "Era una persona, que por su calidad humana tenía muchos amigos. Por eso, ha venido gente de muchos sitios, que sentía algo hacia mi padre". Añadía que el cómico "ha dejado una gran huella en mucha gente". Por eso, en sus palabras, su última voluntad siempre fue que se le recordara con una sonrisa, la que "siempre ha intentado sacar a los demás, aunque fuese difícil de conseguir".

La nieta del cómico, Ana Rodríguez, tampoco pudo contener la emoción en la última despedida a su abuelo. Reconocía que siempre había estado muy unida a él. "No me lo esperaba porque el día anterior estuve hablando con él. Es muy fuerte y estoy completamente rota porque ya no voy a poder estar más con él", lamentaba.

A lo largo del día de ayer, centenares de personas del mundo de la política, el deporte y la cultura se acercaron al lugar para mostrar su afecto y cariño tras conocer la triste noticia. Entre ellos, se encontraban el conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, el torero José Padilla, la presentadora Carmen Alcayde, el exfutbolista del Valencia CF Ricardo Arias, el vidente Rappel o el extorero 'El Soro', entre otros. Barrera fue de los primeros en acudir al tanatorio tras conocer el fallecimiento de Arévalo: "Ha sido un referente de la cultura valenciana: ha sido torero, ha sido actor, ha sido cómico".

"Eterna sonrisa"

Todos los amigos y familiares del cómico coincidieron en su sentido del humor. "Le recordaré con una sonrisa en la boca, era un sabio de la vida", reconocía el exfutbolista Arias, quien acudió representando al club "ché", ya que, según explicaba, "su corazón era valencianista y siempre lo decía". En este sentido, el torero José Padilla también destacó que era "un hombre que ha reído y ha hecho reír, con un corazón muy grande".

Para Arévalo la amistad era un pilar fundamental en su vida. "Estábamos hablando constantemente. Si no le llamabas, te llamaba él", explicaba el torero. La periodista Carmen Alcayde también se sumó a sus palabras definiendo a Arévalo como "el mejor cómico que ha habido en València, un buen hombre, maravilloso, divertido, un cachondo mental y, a veces, incomprendido para esta época".

"Malena ha venido a montar espectáculo"

Malena Gracia, expareja de Arévalo, también quiso dar su último adiós al cómico. Sin embargo, durante el encuentro con la familia se vivieron momentos de tensión. Gracia salía rota de dolor por el "trato recibido". Tras el suceso, fue el propio hijo del humorista quien habló con la prensa para explicar los hechos. "Es una persona que no tenía que haber venido porque no ha hablado bien de mi padre en televisión, le dijo que era un viejo, que le tenía que atar los zapatos... Ha venido a montar el espectáculo y a sacar tajada", denunciaba Paco, quien añadía que "a esa persona no la quiero ver ni en pintura".

Paco también tuvo unas bonitas palabras hacia Bertín Osborne, "amigo de siempre", el cual no pudo acudir porque está enfermo de Covid. "Me ha dicho que cuando se encuentre bien vendrá a mi casa a pasar un tiempo porque es de la familia, para mí es como un tío".

El funeral del cómico se celebrará esta mañana y, posteriormente, será enterrado en el cementerio Parque de la Paz de València.