Cualquier persona que acuda a visitar el IVAM estos días encontrará a niños y niñas gateando, corriendo o jugando en algunas salas. Durante el período navideño, los más pequeños se han convertido en protagonistas de este espacio, que ha sabido adaptarse a sus necesidades a través del proyecto "Juguetoría". Esta propuesta, que se puede disfrutar durante todo el fin de semana, pretende convertir el espacio en una factoría de experiencias de juego mediante objetos que se convierten en juguetes diferentes según el uso.

Así, durante una hora, los niños y niñas de 0 a 5 años pueden disfrutar, junto a sus familias, de una colección de piezas, diseñadas por Sara San Gregorio y Alicia Gutiérrez. A lo largo de la actividad, los menores juegan y exploran, ya sea de manera individual o con el resto de compañeros, con luz, reflejos, volumen, texturas, recorridos, rotaciones, contenciones, posiciones, miradas, traslados o construcciones.

En todo momento, los más pequeños están acompañados de dos mediadores, que les indican algunas pautas básicas. "Aquí hay tres normas: respetar las piezas, cuidar nuestro cuerpo y respetar a los otros niños", reconocen los mediadores. Además, diez minutos antes de terminar la actividad, los responsables indican a las familias que es el momento de recoger los juegos y dejarlos en orden para el próximo grupo. "Hay que aprender a jugar de forma respeutosa y enseñarles cuando termina el juego para evitar las rabietas tan comunes en niños de estas edades", añaden.

Juego de calidad

Al inicio de la sesión, los más pequeños dejan sus zapatos, chaquetas y mochilas en la entrada y, posteriormente, escuchan las indicaciones de los mediadores. El espacio invita a los niños a jugar gracias a la cálida luz y la música relajante. "Me parece un lugar agradable con actividades que no se ven en otros lugares", señala Almudena, quien acudió con Emma, que tiene un año y tres meses. La pequeña gatea por todo el espacio, mientras se entretiene con unas piezas que cambian de color según incide la luz. En palabras de Almudena, una de las características de este espacio es que "se trata de un entorno seguro, ya que no hay nada peligroso, por lo que estoy muy tranquila", indica.

Muchos de los presentes se han enterado del proyecto a través de las redes sociales. Es el caso de Judit y Carlos, los padres de Lluc (año y medio). Es la primera vez que acuden al lugar. "Nos enteramos por redes sociales y vimos que era una buena oportunidad para estar en familia, ya que no hay muchas actividades para niños tan pequeños", reivindican.

En el espacio conviven menores de entre 0 y 5 años, por lo que cada pieza está adapta a la edad del pequeño. "Todo está hecho a su medida y los materiales también están planteados para ellos", explican los mediadores. En este sentido, Yago, el padre de Viggo (cuatro años) indica que "me llama la atención que sea un espacio abierto y con zonas abiertas porque el niño va explorando cada lugar".

Un museo para todos

El objetivo de este proyecto es demostrar que el museo es un espacio para todas las edades. "Hemos empezado una línea de trabajo para que desde bien pequeños sientan el museo como un lugar propio", explica Sonia Martínez, directora adjunta del IVAM, quien lamenta que, en muchas ocasiones, no se tiene en cuenta este tipo de edades. "Hay que transformar el espacio para ellos, es una necesidad", reivindica.

Aunque el proyecto cierra sus puertas hoy, se extenderá a otros períodos vacacionales como el verano o Semana Santa. Además, los centros escolares podrán utilizar estas piezas, que se adaptarán según la necesidad, para trabajar el arte en las aulas. "No todo tienen que ser actividades dirigidas, los niños también tienen que crear y experimentar de manera autónoma".