Como manda la tradición, tras la visita de Sus Majestades los Reyes Magos, la noche del seis de enero es la del Premio Nadal, el galardón más longevo de las letras españolas que este 2024 ha celebrado 80 años en el Hotel Palace, el antiguo Ritz de Barcelona. El escritor pucelano César Pérez Gellida (1974) ha ganado el Premio Nadal con ‘Bajo tierra seca’, un ‘thriller’ rural de aires tarantinescos ambientado en la Extremadura de principios del siglo XX. Jaume Clotet ha ganado el Premi Josep Pla con ‘La Germandat de l’Àngel Caigut’, otro ‘thriller’, este actual, con toques históricos, en el que un monje de Montserrat y una mossa se ven atrapados en una trama que se remonta a los templarios y hará que los cimientos de la Iglesia Católica se tambaleen.

‘Bajo tierra seca’, presentada al premio con el título falso de ‘Orquídeas negras’, está protagonizada por una enigmática y seductora viuda que marcó el destino de todo aquel que se cruzaba con ella y que desaparece después de que su finca se incendie. Empieza entonces una investigación sobre una de las mayores haciendas de la región que destapará secretos del pasado.

Pérez Gellida calificó la novela de “negra, muy negra” y con un “trasfondo político” que explora cómo la hostilidad condiciona a las personas. “Es Extremadura, 1917, en tiempos difíciles, mucha pobreza, latifundios, caciquismo y mucha hambre” cuando un teniente de la Guardia Civil tiene que investigar un incendio y la desaparición del capataz.

El jurado lo han formado en esta edición los escritores Inés Martín Rodrigo, Care Santos, Andrés Trapiello, Lorenzo Silva y el editor de Destino, Emili Rosales.

Con Pérez Gellida, el Nadal vuelve a premiar una novela negra, un género que no para de sumar lectores en España y que en los últimos años se ha hecho un notorio hueco en el palmarés de los galardones literarios.

En alguna ocasión, Pérez Gellida ha confesado que empezó a escribir para combatir el insomnio. Lo hizo en 2010 y desde entonces no ha parado: ha publicado 13 novelas en una década, todas (hasta ahora) en Suma de Letras, uno de los sellos del grupo Penguin Random House, principal rival del Grupo Planeta, que vuelve a ‘fichar’ en la competencia. Destino, la nueva editorial de Pérez Gellida, publicará ‘Bajo tierra seca’ y ‘La Germandat de l’Àngel Caigut’ el próximo 7 de febrero. Los dos premios incrementaron su dotación el año pasado (igual que el Planeta), hasta los 30.000 euros para el Nadal y los 10.000 del Pla.

El autor de Memento mori

Pérez Gellida es el responsable de Blackallolid, el festival de literatura negra de Valladolid. Su minuciosidad y rigor a la hora de construir personajes, crímenes y tramas le llevó a recibir en 2014 la Medalla de Honor de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. Amazon Prime Video estrenó a finales de octubre la adaptación de su debut, ‘Memento mori’, la primera parte de la exitosa trilogía ‘Versos, canciones y trocitos de carne’, que tiene a un sofisticado psicópata amante de la poesía como protagonista.

La serie, protagonizada por Juan Echanove y Yon González, sigue las peripecias de un sociópata que recuerda al mítico Patrick Bateman de ‘American Psycho’ y está ambientada en Valladolid, con las frías aguas del Pisuerga de fondo. También ha escrito novela negra histórica, como 'Todo lo mejor', su primera incursión en el género de espías, que estaba ambientada en el Berlín de la antigua RDA, en plena Guerra Fría, y cuyos protagonistas eran agentes del KGB.

Un monje de Montserrat y una mossa, protagonistas del Premi Pla

El Premi Pla lo ha ganado el periodista e historiador Jaume Clotet por ‘La Germandat de l’Àngel Caigut’, un ‘thriller’ actual con elementos históricos que mezcla religión e intriga. Los protagonistas son un monje de Montserrat y una mossa d’esquadra que se enfrentan a una trama que amenaza con sacar a la luz “el mayor secreto de la la Iglesia católica”. La novela arranca en la ciudad de Acre, en Tierra Santa, la ciudad de los templarios y la última gran fortaleza de los cruzados en el Levante mediterráno en el año 1291, el año en el que fue conquistada por el sultán al-Ashraf Jalil en un asedio sangriento de dos meses que la dejó completamente arrasada.

“Esta obra es un viaje desde la antigua Jerusalén del siglo XIII hasta la Barcelona del siglo XXI”, explicó Clotet, quien dijo estar muy ilusionado con el premio e hizo un alegato a favor de la lectura. “Supongo que hoy me he convertido en escritor”, confesó. “Ayer estaba leyendo cuentos a mis hijas, lo hacemos cada día desde hace diez años. Cuentos hablados y leídos. Es un hábito que yo recuerdo de pequeño con mi madre, cuando me dejaba leer lo que quería, ya fueran cómics o libros de Folch i Torres. Escribir es muy importante, pero leer lo es todavía más. Enseñar a las nuevas generaciones a hacerlo es lo mejor que podemos hacer”, afirmó tras recoger el premio.

Clotet ha combinado el periodismo, la novela histórica y la política durante toda su carrera. Entre 2003 y 2008 fue jefe de prensa del departament de Governació de la Generalitat y entre 2008 y 2010 fue subdirector de la Agencia Catalana de Noticias (ACN). También fue director de Comunicación de la Generalitat entre enero de 2016 y junio de 2021 y, como figura clave del procès, (fue investigado por participar en los preparativos del referéndum unilateral del 1-O) es probable que se vea beneficiado por la amnistía. Es coautor, con el ex president de la Generalitat Quim Torra, de 'Les millors obres de la literatura catalana (comentades pel censor)'. En 2016 ganó el Premio Nèstor Luján de novela histórica con un libro sobre cátaros, ‘Liures o morts’, que vendió más de 20.000 ejemplares.