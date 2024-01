El adiós de Zoo marca el fin de una época

En el momento álgido de su carrera, tras haber publicado el que muchos consideran su mejor disco, tras haber colocado varias canciones en la banda sonora diaria de muchas personas, tras haber llenado pabellones y recintos festivaleros ante miles de espectadores, Zoo ha decidido decir adiós. Un final que, además de (entendemos) un descanso para sus protagonistas y un disgusto para sus fans, también puede significar el fin de una época y el principio de otra para el pop en valenciano.

Porque el adiós de Zoo se une al de otros artistas más o menos de la misma generación que en los últimos meses han decidido que lo suyo se acabó, algunos de forma temporal y otros, definitiva. Hablamos de Smoking Souls, de Tardor, de Xavi Sarrià o del Diluvi, propuestas musicales en valenciano que llevan años congregando a miles de oyentes frente a los escenarios y que en este 2024 lo van a hacer por última vez.

Mantener un proyecto

Para el crítico musical y director de la revista Caramella, Josep Vicent Frechina, resulta difícil hacer un diagnóstico «a tiempo real y sin perspectiva» sobre las razones de este cúmulo de despedidas musicales, pero considera que el «generacional» es el principal factor detrás del fenómeno.

«Diluvi, Tardor, Zoo, Smoking Souls coinciden en ser bandas que aparecieron hace una década y seguramente han llegado a etapas de su vida en las que personalmente se hace cada vez más difícil mantener un proyecto musical», señala Frechina. «Llegas a un punto -añade- en el que comienzas a querer tener una estabilidad laboral y emocional que un sector tan precario como el musical, por mucha popularidad que tengas, difícilmente te puede dar».

Pero Frechina aporta otros factores para esta especie de crisis como el efecto de la pandemia del coronavirus («salieron discos que apenas tuvieron repercusión», «hubo un cambio de rutinas») o incluso el cambio de color político en la Generalitat y en muchos ayuntamientos valencianos. «No es un factor determinante -apunta no obstante- pero tampoco ayuda a mantener unas perspectivas laborales».

Muchos festivales y pocas salas

Sobre si tras el agotamiento de las propuestas está también el cambio de gusto del público, Frechina indica que la cada vez mayor popularidad de los sonidos más urbanos y festivos puede afectar a un grupo de corte más bien clásico como Tardor, pero no a Zoo o El Diluvi.

Lo que sí resulta determinante a juicio del crítico es la forma en la que se consume esta música en directo, con los festivales llevando la mayor parte del peso de la agenda de conciertos.

«El público de la música en valenciano no ha crecido tanto -advierte-. La gente sigue llenando las propuestas festivaleras pero después no llena las salas de conciertos. Encima, los festivales no suelen ser muy generosos con los artistas y el circuito de salas es pequeño, con lo que los grupos tienen que esforzarse en inventar constantemente propuestas que les den un valor añadido, y eso también desgasta mucho».

Una visibilidad sin precedentes

El periodista y crítico musical Carlos Pérez de Ziriza también considera que hay «un cambio de ciclo» tras la despedida de Zoo y sus compañeros de generación. Una generación, subraya, que le ha dado a la música en valenciano «una visibilidad y una apariencia de normalidad por encima de los estilos» que no había tenido hasta ahora.

«Lo normal es que, agotado el ciclo, sus protagonistas también tengan ganas de hacer cosas nuevas», indica Ziriza, para resaltar a continuación un fenómeno reciente y bastante curioso: «Hoy en día cualquier grupo que decide parar un tiempo, darse un paréntesis, lo anuncia. Eso antes no pasaba».

El poder para las solistas

Sobre lo que puede venir tras este cambio de ciclo, Ziriza apunta a una continuidad de la escena musical en valenciano «que le da una vuelta de tuerca a la propuesta de Zoo o El Diluvi fusionar tradición y vanguardia, pero que, en vez de bandas, lo hace a través de solistas como Sandra Monfort o La María».

Frechina también cree que hay «relevo artístico de sobra» y propuestas capaces de ocupar el espacio que ahora va a quedar libre. Pero también cree que con el adiós de Zoo -«el nombre más importante de la música en valenciano desde Raimon por su trascendencia fuera de nuestras fronteras»- la escena !queda en cierta forma descabezada». «Y habrá que ver -concluye- como responden las nuevas propuestas a las bandas de referencia que hasta ahora arrastraban al público a los festivales».