Carlos Peris triunfa con su corto "After" en el festival Notodofilmfest

"El día de la entrega de premios del Notodofilmfest, estábamos contentos por las nominaciones, pero también con mucha incertidumbre. A pesar de que éramos los que más nominaciones teníamos, también podíamos irnos sin ningún premio", recuerda el director valenciano Carlos Peris, que optaba a cinco estatuillas (mejor producción, distribución, gran película, "Madrid 21 distritos" y AC/E Talento Español) con su cortometraje "After". Añade: "Estábamos nerviosos porque iban anunciando los cortos premiados y 'After' no era ninguno de ellos". Sin embargo, Peris se alzó con el premio distribución, ya que la obra fue reconocida como el cortometraje con mayor proyección de cara a otros festivales, lo que supone un gran apoyo a la hora de distribuirlo por otros eventos y, por otra parte, el premio específico "Madrid 21 distritos" -entregado por Madrid Film Office- tras ser considerada la mejor producción grabada en la capital.

"Fue muy ilusionante, ya que se trata del festival de cortos más prestigioso de España", explica el director valenciano, quien ya fue premiado por su corto "Contemplativo" como mejor producción y distribución. En esta edición, el festival ha contado con la participación del director de cine Juan Antonio Bayona como presidente del jurado, el cual también estuvo formado por la actriz Laia Costa, el director Javier Fesser, la directora y guionista Elena Martín y el productor Jaume Ripoll. Prestigioso premio a un corto rodado en Sagunt Síndrome de la escalera "After" cuenta la historia de Carlos (interpretado por el propio Peris), quien goza de una imaginación asombrosa que le permite dar respuesta a cualquier situación. Sin embargo, su principal problema es que sufre la incapacidad de reaccionar a tiempo. En su intento de recortar el tiempo de respuesta, el protagonista descubre que este no es el único de sus problemas. Con este proyecto, el valenciano quería contar una historia a través de la imagen. "Es un síndrome poco conocido y quería que el público se sintiera identificado con la historia, ya que a mí también me pasa y soy guionista", indica. El equipo grabó el corto en dos días por "la cantidad de planos y ubicaciones". Concretamente, durante una mañana rodaron las secuencias en las que aparecían niños y el resto del cortometraje se llevó a cabo durante la segunda jornada. "After" es el tercer corto dirigido por Peris, quien ya ha dirigido "Contemplativo", que se grabó en Sagunt, y "Clavos", con localización en València. El primero, producido en 2021, se grabó durante una mañana, mientras que el segundo se produjo durante dos días debido a la localización. Actualmente, el valenciano se encuentra trabajando en dos cortos más. "Queremos que uno de ellos sea más ambicioso y duradero, con casi diez minutos de duración, para que recorra otro tipo de festivales", concluye. Carlos Peris dirigió su primer corto en 2021, en plena pandemia. Se encontraba estudiando en València, cuando decidió viajar a Madrid para estudiar arte dramático. Reconoce que no es una profesión sencilla, ya que "para poder trabajar, dependemos de muchos factores". Él ya había realizado varios contenidos para Internet, pero se propuso iniciar un nuevo camino y llevar a cabo sus propios proyectos. Sin embargo, reconoce que "es difícil conseguir financiación para llevar a cabo los cortos, ya que tienes que ser una productora muy potente". Contenidos breves Por otra parte, el director valenciano lamenta que la gente joven consume contenido audiovisual muy breve, que no supera el minuto de duración, en redes sociales como Instagram o Tik Tok. "Hay mucha oferta y los contenidos son muy breves, por lo que es difícil que los adolescentes vean este tipo de cortos", explica. Sabe que los tiempos han cambiado: "Yo podía ver 30 cortos en muy poco tiempo, pero ahora es diferente". Sin embargo, Peris sigue luchando para conseguir financiación y, así, poder contar sus historias.