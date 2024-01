El niño que soñaba con componer bandas sonoras

El valenciano Carles Gómez se crió, como cualquier niño de su edad, viendo películas mientras soñaba con formar parte de ellas. Cuando acababa de cumplir 15 años, empezó a interesarse por la música que envolvía cada una de esas proyecciones que ocupaban la pantalla del televisor de su casa. Mientras todos obserbaban las escenas de acción, él escuchaba atento cada pieza que sonaba en el larogometraje.

Cuando Carles tuvo que decidir qué tenía que estudiar, lo tuvo claro desde el primer momento. El valenciano, que ha sido músico desde que tiene conciencia, decidió especializarse en composición de bandas sonoras en Madrid. "Me interesaba la técnica musical, así que estudié composición en el Conservatorio Superior de València y después me fui a estudiar a Madrid, ya que allí podía hacer un máster especializado", explica a Levante-EMV. Sin duda, lo tuvo claro desde un primer momento.

Desde que se especializó, el músico valenciano ha creado varias bandas sonoras para distintos cortometrajes. Sin embargo, en 2021 decidió dar un paso más y abrir nuevos caminos. "El director Diego Ladeiros necesitaba un compositor para su documental y yo le presenté mi pieza. Aceptó y desde ese momento empezamos a trabajar juntos para hacer los cambios necesarios", recuerda emocionado. El joven, que sólo tiene 27 años, ha creado las piezas de "El niño gato" (Filmin), un largometraje que se desarrolla en un pequeño pueblo de Galicia, en los años 50, donde aparece un ser con apariencia extraña. Tras varios sucesos extraordinarios con muertes asociadas, se forja la leyenda del Niño Gato. Han pasado más de dos años de aquel momento, pero el valenciano recuerda aquella experiencia con mucho cariño. "Fue muy bonito trabajar juntos", indica. Por eso, ese no fue el único trabajo en el que han colaborado.

Segundo largometraje

Actualmente, Carles compagina su faceta como profesor de Lenguaje Musical con la creación de otra banda sonora para una nueva proyección de Ladeiros. "Me propuso volver a trabajar juntos en su nueva película y no lo dudé", indica. La obra todavía no se ha estrenado, aunque, en sus palabras, "está protagonizada por un escritor atascado en su carrera". Añade: "Creo que a la gente le gustará".

Aunque reconoce que no es fácil trabajar en este sector, su ilusión es más fuerte que cualquier adversidad. "Hay mucho trabajo detrás, pero se ve recompensado", indica. Una de las grandes recompensas llegó hace unas semanas cuando ganó la medalla de plata en la última edición de los Global Music Awards por su obra "Tramonto Sul Lungomare". Estos premios reconocen desde Estados Unidos la excelencia musical a nivel internacional. A pesar de su corta edad, su obra destacó entre las piezas presentadas en la categoría de composición, lo cual avala la calidad del trabajo del artista.

La pieza, creada para quinteto de cuerdas y flauta, pretende inspirar al público a paisajes evocadores a través de la simplicidad del lenguaje tonal. "Fue un proyecto que grabé en Madrid y decidí presentarlo", explica. A pesar de que creía que no iba a ser seleccionado, se muestra muy contento con el resultado. "No me lo esperaba, por lo que fue una gran alegría. Esto demuestra que València es una tierra de músicos", concluye.