“Zoo ha dejado una huella bonita, pero no sé si en seis meses se acordarán de nosotros”

El adiós de Zoo ha pillado por sorpresa a todos menos a los propios Zoo, que ayer empezaron a despedirse con un nuevo vídeo y una nueva canción (“Epíleg”) con la que repasan su carrera y que antecede a una última gira que terminará en agosto en el festival Pirata de Gandia.

“Ha sido una decisión tomada y hecha desde el amor y desde la honestidad artística”, explica Toni Sánchez "Panxo", el líder de la banda, al ser preguntado por la reacción a la noticia por parte de los fans. “Hay muy poco que objetar porque, al fin y al cabo, nos debemos a nosotros y a nadie más. Por suerte, ni somos esclavos del público ni queremos serlo. Hemos hecho algo bonito, lo hemos disfrutado mucho y lo vamos a acabar bien”.

"Hemos conseguido mantener el brillo diez años"

En “Epíleg” cantan que se van sin saber aún quiénes son, pero siendo felices. ¿Es esa la “digna retirada” a la que cantaban en “Cançó pòstuma”?

Creo que sí. Yo personalmente siempre he tenido cierto miedo de que este grupo y este escudo y este símbolo acabara arrastrándose por los escenarios porque desde que salimos, tuvimos un inicio muy fulgurante y muy bonito. Y hemos conseguido mantener ese brillo durante diez años tanto cara afuera como cara adentro. No me apetecía entrar en una fase de inercia, de vivir de rentas.

Pero ¿se han roto las velas, como también cantaban ahí?

No, las velas las hemos recogido nosotros y están preciosas. Pero era momento de amarrar la barquita al puerto, descansar, dedicarnos a otras cosas en nuestras vidas. Nos vamos haciendo mayores, algunos miembros de la banda están formando familia y la vida también es eso.

¿Siguen teniendo más sed de vida que de fama?

La fama no la hemos padecido demasiado. Si nos comparamos con otros artistas, como mi hermano mayor al que le gusta este circo un poco menos que a mí, no hemos padecido. Incluso nos gusta y ahora estamos en un momento muy bonito, joder, la gente nos quiere y eso cualquiera lo agradece e incluso lo busca. Por suerte, la fama que tengo es sana y la llevo bien porque, como dicen los Carolina Durante, como mucho soy famoso en tres calles. Así y todo, continuo priorizando la vida que la fama.

¿La presión ha sido entonces porque había que hacer himnos y no mierda, como también cantaban en ‘Estiu’?

Fue presión sobre todo para Raval, el segundo disco, que por lo que tengo entendido es algo que le pasa a muchos artistas con el segundo disco. Después esa presión no la hemos vuelto a tener y, si la hemos tenido, hemos aprendido a convivir con ella, la entendimos como parte más del proceso y eso se notó a la hora de hacer el tercer disco. Más que la presión, nos ha podido el agotamiento y el anhelo de recuperar otros aspectos de la vida.

Algunos hemos escritos que Zoo han encabezado una edad de oro del pop en valenciano. ¿Eso es presión o responsabilidad?

Hemos sido conscientes de que dentro del País Valencià hemos sido, en los últimos años, el grupo con más repercusión. Pero eso no nos ha supuesto una responsabilidad porque solo somos responsables de lo que hacemos. Esta es una escena que camina con mil ritmos diferentes, y nosotros somos responsables del nuestro. Y tampoco nos hemos sentido referentes de nada ni hemos intentando actuar como si lo fuéramos.

"Un grupo puede ser una bandera, pero no un motor de transformación"

¿Y la política? En ‘Epíleg’ hacen referencia a la eterna pregunta sobre la ideología de Zoo. “Rojos i ateus, caiga qui caiga”, dicen.

Un grupo puede ser una bandera pero no un motor de transformación. Estamos orgullosos de haber acompañado algunos procesos de cambio que han sido bonitos y positivos, pero no vivimos de eso ni nos debemos a eso. Aun así, hay que ser muy tonto para no saber, al poco que nos escuchen, en qué lugar estamos situados ideológicamente. Y es lo que intentamos decir en esa canción. Pero no queremos hacer canciones al servicio del mismo discurso o de lo que quieran que digamos.

Una responsabilidad añadida a última hora en las redes sociales: Zoo ha de despedirse donde el público quiere, y no es un festival.

Veo normal que la gente opine, e incluso tienen algo de razón. Pero le hemos dado muchas vueltas a esta decisión. Este es nuestro cuarto año consecutivo de gira. En el primero, el de presentación de ‘Llepolies’, hicimos un montón de conciertos autoproducidos en los que hacíamos nosotros todo el trabajo y corráimos con todo el riesgo. En el segundo también, y además estuvimos todo el año diciéndole a la gente que tocábamos en el Wizink y en el Palau Sant Jordi. En el tercero, parecido. Y en este cuarto, cuando ya sabíamos que estábamos cansados, no nos apetecía volver a hacer todo ese trabajo, no teníamos ganas de otros seis meses con una promoción loca. Muy posiblemente hubiéramos ganado mucha más pasta, pero no nos apetecía asumir el riesgo y el trabajo, queríamos disfrutar de la despedida de forma mucho más relajada.

Si se hubieran esperado, podrían haber inaugurado con su despedida el Roig Arena.

Exacto. Pero ¿y sí sale mal y nos vamos con ese mal sabor de boca? No queríamos.

“Hem deixat un rastre de verí”, cantan en ‘Epíleg’. ¿Piensa en cuál será el recuerdo que deja Zoo?

En 2008 te hubiera dicho que el recuerdo sería brutal, pero tengo la sensación de que ahora se olvida todo mucho más rápido, porque en este turbocapitalismo en el que vivimos se consume todo mucho más rápido. Un grupo se retira ahora y a los seis meses ya no se acuerda nadie de él. Hemos dejado una huella bonita, nos hemos convertido en un grupo más intergeneracional y eso facilita que el recuerdo perdure, pero no sé si en seis meses se acordarán de nosotros.

Miles de niños y niñas cantando “un tobogan, li falta un tobogan”. ¿Se esperaba algo así?

No sé, un proceso así no lo vives de golpe, sino que vas viendo poco a poco desde que piensas por primera vez en la canción. En el caso de “Tobogán” sí pensé que era una canción que iba a calar pero no imaginaba que iba a llegar a este nivel.

"Me he comprado mi piso gracias a Zoo y lo digo con orgullo"

¿Y qué huella le ha dejado a usted Zoo?

Me ha marcado la vida para siempre. Este proyecto me pilló ya con 31 años, había dado muchos tumbos musicalmente, venía de una generación a la que la crisis de 2008 le pegó muy fuerte y le dejó ante un futuro incierto. ¿Qué pasó? Pues que por caprichos del destino nuestras vidas se solucionaron, pudimos vivir de un trabajo que nos apasiona, nos convertimos en personas muy afortunadas y eso nos marcará para siempre. Me he comprado mi piso gracias a Zoo así que decir que me ha solucionado la vida no es una frase hecha y la digo con orgullo. Y esa huella tan bonita teníamos miedo de ensuciarla si continuábamos por falta de lucidez artística. Por eso vimos claro que había que dejarlo aquí.

¿Y ahora? ¿Volverá Orxata Sound System, como muchos anhelan?

Voy a borrarme un poco del mapa de la música, al menos como profesión. Una vez, durante una huelga, le preguntaron a Josele Santiago qué haría si en ese día se le ocurría una canción, y él dijo que, obviamente, escribirla. Y yo igual: ahora haré huelga de trabajar en la música, pero si me viene una idea la llevaré adelante. Quizá ahora me sequé y no se me ocurra nada, pero si lo hago no lo haré pensando en algún proyecto ni en el ‘monet’ ni en nada. Lo haré para disfrutar yo y después intentar disfrutar de mi pareja, de mi familia, de mis amigos y disfrutar de la vida.

¿Alguna vocación perdida que le gustaría encontrar?

Paseador de caminos y pueblos. No tengo ninguna ambición profesional. Podría ejercer de profesor de Filosofía, que tengo la titulación y estoy en bolsa (aunque desactivada). Pero vaya, solo quiero descansar, reorganizar mi cabeza y mi vida y ya el tiempo dirá.